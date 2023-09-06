"Коли один гине, на його місце має прийти інший": міський голова Борисполя пішов в ЗСУ (фото)

Володимир Борисенко закликав інших вступати до лав Сил оборони, оскільки війна з РФ триває не одне століття і зараз українцям випав шанс не передати її дітям.

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Міський голова міста Бориспіль на Київщині Володимир Борисенко вступив до лав Збройних сил України. Про це він повідомив 5 вересня на своїй сторінці у Facebook.

Очільник Борисполя зауважив, що зараз для українців головне — отримати перемогу, а це потребує дій від кожного.

"Кожен має бути готовий стати на захист України. Суспільство має усвідомити, що коли один із військових зазнає поранення чи, не дай Боже, гине, то на його місце має прийти інший. Не має значення хто ти: міський голова, депутат, підприємець, водій, механік. Саме зараз настав вирішальний і переломний момент війни. Від кожного залежить подальша доля цілої країни", — написав він.

Міський голова закликав інших вступати до лав ЗСУ, оскільки війна з РФ триває не одне століття і зараз українцям випав шанс не передати її дітям.

Підписники мера подякували йому за мужнє рішення і побажали повернутися живим і неушкодженим.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Володимир Борисенко активно волонтерив. Хто виконуватиме обов'язки міського голови за його відсутності, на цей час невідомо.

Нагадаємо, що ексгравець київського "Динамо" та захисник збірної України з футболу, Владислав Ващук вступив до лав НГУ. Футболіст пішов добровольцем до одного із підрозділів "Гвардії наступу" — "Буревію".

Раніше повідомлялося, що 38-річний український співак Віталій Козловський отримав повістку і пішов служити до НГУ.