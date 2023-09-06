"Такі ж ненадійні, як Mercedes": Соловйов поскаржився на західні танки в Україні (відео)

Ворожий пропагандист переконаний, що на території України триває протистояння між Москвою та Вашингтоном. Він розкритикував західне озброєння за ненадійність, порівнявши його з авто марки Mercedes-Benz.

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Російський топпропагандист Володимир Соловйов вчергове емоційно висловився проти США та Заходу. Відповідне відео, як передає Фокус, опублікували у соцмережах 6 вересня.

Під час ефіру на ворожому телебаченні пропагандист заявив, що проти росіян нібито веде війну "чужими руками" Вашингтон. Йшлося про бойові дії на території України, якими нібито керують американці.

"Ми прощаємося з ілюзіями. Ми нарешті бачимо, що світ вступає в епоху глобального конфлікту і гарячого. На Заході із цим уже не сперечаються. У Вашингтоні під дурня повторюють, що не ведуть війну з Росією", — зазначив Соловйов.

Він звинуватив Україну у тому, що її захисники нібито діють за вказівкою США. Водночас пропагандист додав, що росіяни нібито не вперше зіткнулись з українцями, адже ті "воювали на боці міжнародних терористів у Чечні".

"Звичайно, ви за ними стоїте, звичайно, ви воюєте просто чужими руками. Воює ваша техніка, воює ваша розвідка, воюють ваші генерали, малюючи плани, які провалюються", — звернувся до уявних американців Соловйов.

На його думку, США "бояться" вийти в чесне протистояння з Кремлем. Пропагандист заявив, що американці нібито не проявили себе "гідно" в жодній війні та знищували цивільних.

Також Соловйов згадав про постачання Вашингтоном снарядів зі збідненим ураном в Україну. Він заявив, що боєприпаси нібито не допоможуть проявити ефективність на полі бою американським танкам. Leopard, з його слів, вже показали свою ненадійність, нібито характерну для німецьких машин. Пропагандист навіть згадав у цьому контексті всесвітньо відому марку Mercedes-Benz.

Нагадаємо, Володимир Соловйов не вперше згадує в ефірі Mercedes-Benz. Раніше він вже висловлював своє обурення щодо санкцій компанії проти країни-агресорки. Пропагандист вірив, що росіяни можуть "розорити" автогіганта.

5 вересня у ЗМІ повідомляли, що США можуть оголосити про надання Україні снарядів зі збідненим ураном вже наступного тижня. Очікується, що боєприпаси стануть частиною нового пакета військової допомоги від Вашингтона.