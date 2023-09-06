Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Такі ж ненадійні, як Mercedes": Соловйов поскаржився на західні танки в Україні (відео)

Володимир Соловйов, Соловйов
Фото: "РБК" | Раніше Володимир Соловйов критикував автогіганта за санкції та грозився "розорити" компанію

Ворожий пропагандист переконаний, що на території України триває протистояння між Москвою та Вашингтоном. Він розкритикував західне озброєння за ненадійність, порівнявши його з авто марки Mercedes-Benz.

Related video

Російський топпропагандист Володимир Соловйов вчергове емоційно висловився проти США та Заходу. Відповідне відео, як передає Фокус, опублікували у соцмережах 6 вересня.

Під час ефіру на ворожому телебаченні пропагандист заявив, що проти росіян нібито веде війну "чужими руками" Вашингтон. Йшлося про бойові дії на території України, якими нібито керують американці.

"Ми прощаємося з ілюзіями. Ми нарешті бачимо, що світ вступає в епоху глобального конфлікту і гарячого. На Заході із цим уже не сперечаються. У Вашингтоні під дурня повторюють, що не ведуть війну з Росією", — зазначив Соловйов.

Він звинуватив Україну у тому, що її захисники нібито діють за вказівкою США. Водночас пропагандист додав, що росіяни нібито не вперше зіткнулись з українцями, адже ті "воювали на боці міжнародних терористів у Чечні".

"Звичайно, ви за ними стоїте, звичайно, ви воюєте просто чужими руками. Воює ваша техніка, воює ваша розвідка, воюють ваші генерали, малюючи плани, які провалюються", — звернувся до уявних американців Соловйов.

На його думку, США "бояться" вийти в чесне протистояння з Кремлем. Пропагандист заявив, що американці нібито не проявили себе "гідно" в жодній війні та знищували цивільних.

Також Соловйов згадав про постачання Вашингтоном снарядів зі збідненим ураном в Україну. Він заявив, що боєприпаси нібито не допоможуть проявити ефективність на полі бою американським танкам. Leopard, з його слів, вже показали свою ненадійність, нібито характерну для німецьких машин. Пропагандист навіть згадав у цьому контексті всесвітньо відому марку Mercedes-Benz.

Нагадаємо, Володимир Соловйов не вперше згадує в ефірі Mercedes-Benz. Раніше він вже висловлював своє обурення щодо санкцій компанії проти країни-агресорки. Пропагандист вірив, що росіяни можуть "розорити" автогіганта.

5 вересня у ЗМІ повідомляли, що США можуть оголосити про надання Україні снарядів зі збідненим ураном вже наступного тижня. Очікується, що боєприпаси стануть частиною нового пакета військової допомоги від Вашингтона.