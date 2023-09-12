Харківська лікарка з обкладинки Time стане заступницею голови НСЗУ, — МОЗ (фото)

За інформацією відомства, Ірина Кондратова була єдиною харків'янкою, котрій вдалося потрапити до списку сотні найвпливовіших жінок світу за версією ВВС у 2022 році.

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Керівницю Харківського регіонального перинатального центру, доцента кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету Ірину Кондратову призначили заступницею голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Уряд підтримав відповідне подання голови відомства Наталії Гусак, повідомляє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Мова йде про лікарку Ірину Кондратову. Вона відома тим, що збирала гроші на обладнання для немовлят через сторінку відомого англійського футболіста Девіда Бекхема в соціальній мережі Instagram.

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Крім того, лікарка майже три місяці приймала пологи у підвалі, жила поруч з колегами та пацієнтами, навіть під обстрілами ворога продовжувала надавати медичну допомогу вагітним.

"Так знають Ірину Кондратову у світі й в Україні. Вважаю це чудовим підсиленням команди", – повідомив Ляшко.

Лікарка в кінці минулого року стала частиною списку 100 найвпливовіших жінок 2022 року за версією BBC, куди увійшли ще 8 українок. Зазначається, що того року ВВС попросили попередніх "100 впливових жінок" призначити нинішніх.

Також в грудні 2022 Ірина Кондратова була на обкладинці журналу Time поруч з президентом України Володимиром Зеленським.

Лікарка з Харкова працюватиме в НСЗУ Фото: trump1

Нагадаємо, що 11 вересня Андрій Нєбитов заявив про звільнення з посади начальника Головного управління Національної поліції Київської області. Він зазначив, що прослужив на посаді глави поліції столичного регіону чотири роки.

Також 5 вересня стало відомо, що очільниця АМКУ Ольга Піщанська подала заяву на звільнення. На її місце було призначено керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.