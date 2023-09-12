Танки, БМП та зенітна зброя: Данія передасть найбільшу за час війни допомогу Україні

За інформацією уряду, загальний внесок Данії становить 5,8 мільярда датських крон (833 мільйонів доларів). Ці кошти будут направлені до України протягом трьох наступних років.

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Данія передасть Україні пакет військової допомоги до якого входять танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси та зенітні гармати. Про це повідомляє міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 12 вересня.

За його словами, повна сума допомоги розподілена одразу на три транші – 4,3 мільярда крон цього року, 1,4 мільярда – у 2024 році та 52 мільйони – у 2025 році.

В МЗС також прокоментували допомогу для України, постачання якої відбудеться найближчим часом.

"Після більш ніж півтора років війни ми майже вичерпали наші оборонні запаси. Тому зараз ми розглядаємо більш цілеспрямовані спільні закупівлі та міжнародну співпрацю, адаптовану до потреб України тут і зараз", – сказав міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Нагадаємо, раніше Міноборони Данії повідомило про перші 10 танків Leopard 1A5, які відправили в Україну для участі в контрнаступі ЗСУ. Бойовi машини пройшли необхідні відновлювальні роботи після років зберігання на складах приватної компанії. Тепер вони стануть у стрій ЗСУ.

31 серпня ЗМІ писали, що Leopard 1 кращий за всі радянські Т-72 в оптиці. Українські танкісти показують хороші результати стрільби з машини, тому інструктори кажуть, що при правильному використанні Leopard 1A5 будуть вкрай ефективними для ЗСУ.