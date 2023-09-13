"Стате гнучкою та смертоносною": генерал Сандерс з Британії пояснив, як модернізує армію

Велика Британія вирішила терміново модернізувати власну армію після вторгнення РФ в Україну. Для цього в країні планують витрачати по 4 млрд фунтів стерлінгів на рік протягом десятиліття.

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Голова Генерального штабу Великої Британії Патрік Сандерс звернувся до британських парламентарів, намагаючись їм пояснити, як потрібно перетворити армію для перемоги над агресором. Також розповів про кошти, які "спалює" РФ у війні з Україною, і про те, що це означає для перебігу воєнних дій. Текст виступу Сандерса опублікувала пресслужба британського уряду.

Головна тема виступу генерала — зміни, які він запровадив у британській армії після російського вторгнення в Україну. Зокрема, він перелічив, що буде оновлювати сухопутні війська у тісній співпраці з союзниками, партнерами та промисловістю. Для цього Британія має витратити сумарно 41 мільярд фунтів стерлінгів протягом найближчих 10 років. При цьому наголосив, що подібні зміни зроблять оновлені збройні сили небезпечними для агресора.

"Оновлення, засноване на важко здобутих уроках минулого, орієнтоване на майбутнє, щоб гарантувати, що ми станемо більш смертоносними, гнучкими, експедиційними та стійкими, і все це підкріплено нашою цифровою структурою", — заявив генерал

Зі слів Сандерса, Кремль витрачає на війну третину бюджету країни (зазначимо, у 2023 році у РФ запланували, що доходи бюджету складатимуть близько 26 трлн руб., тобто близько 204 млрд дол.). Третина бюджету — це виклик для країн НАТО та іншим партнерам, які вирішили допомогти Україні. Генерал нагадав, що зараз триває контрнаступ і потрібно надати Силам оборони максимальну допомогу.

"Ми повинні забезпечити, щоб українська хоробрість, жертовність і майстерність відповідали нашій незмінній колективній відданості. Але з огляду на те, що близько третини російських державних витрат зараз спрямовується на оборону, вони, безсумнівно, чекають довго. Ми повинні бути готові до того, що може відбутися", — наголосив військовий.

У виступі також пролунали тези щодо того, що світ бачить дезінформацію, яку поширює РФ, і намагається максимально ізолювати країну-агресора.

"Після вторгнення в Україну путінська Росія перебуває в дедалі більшій ізоляції, а світ втомився від його дезінформаційного наративу. Війна продемонструвала українську непокору, єдність НАТО та стала найпотужнішим прискорювачем змін, які вже стали очевидними у 2021 році."

Війна РФ проти України: деталі

Зазначимо, бійці ЗСУ досягнули успіху на двох відтинках фронту, — інформацію підтверджує Генштаб ЗСУ та спільнота DeepState. Зокрема, відомо про чергове невелике просування на південь від Роботиного у Запорізькій області та на південь Бахмуту у Донецькій області. При цьому експерт впевнений, що Міноборони РФ не залишить так просто Бахмут навіть під загрозою оточення: надто "дорого" обійшлось росіянам окупація міста.

Між тим в ніч на 13 вересня дрони та ракети атакували Севастополь в окупованому Криму. Представники окупаційної влади підтвердили влучання у судноремонтний завод. Також припускають, що пошкоджено два військових кораблі ЗС РФ.

Нагадуємо, представниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила "потужною відповіддю", якщо раптом щось станеться з Кримським мостом. При цьому світлини з космосу показують, що росіяни затопили низку барж біля незаконної споруди, намагаючись її захистити від морських дронів України.

Водночас 10-11 вересня українська розвідка розповіла про вдалу спецоперацію на "вишках Бойка". Зокрема, вдалось захопити чотири платформи у Чорному морі, звідки росіяни стежили за узбережжям. Для того, щоб дістатись до "вишок", використали гумові човни, розповіли в ВМС ЗСУ.