Начальника ТЦК із Харківської області взяли під варту до листопада: суд назвав суму застави

На судовому слуханні прокуратура Харківської області вимагала, щоб запобіжний захід для Руслана Мазовецького був у вигляді тримання під вартою, щоб він ніяк не міг скористатися службовим становищем. Підозрюваний свою провину заперечує.

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У Київському районному суді міста Харків обрали запобіжний захід для начальника Чугуївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), полковника Руслана Мазовецького. Його підозрюють у підробці документів для уникнення мобілізації. Про це повідомляє видання "Суспільне" 14 вересня.

Судове слухання полковника Мазовецького: позиція прокуратури

Зазначається, що прокуратура вимагала від судді обрати запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою. Прокурор Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Сергій Григор'єв під час слухання детально розповів, чому необхідно обрати саме такий вид покарання.

"Руслан Мазовецький може переховуватися від слідства, що підтверджується тим, що він служить за контрактом, є офіцером резерву. Чоловік може в будь-який час змінити місце проживання і виїхати в інший регіон через бойові дії", — заявив Сергій Григор'єв.

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Крім того, у прокуратурі зазначили, що підозрюваний у будь-який момент може скористатися своїм службовим становищем і зв'язками і тим самим знищити докази, які стосуються цього провадження. Суму застави Сергій Григор'єв попросив встановити на рівні понад 2 мільйони гривень.

Судове слухання полковника Мазовецького: позиція підозрюваного

Руслан Мазовецький, якого підозрюють у тому, що він підробляв документи і віддавав їх чоловікам для ухилення від мобілізації, не згоден із тим, у чому його намагаються звинуватити.

"З перших днів повномасштабного вторгнення я створив і очолював роту охорони, яка була бойовим підрозділом. Надалі я був командиром загону, який проводив розвідувальні дії. Функціональні обов'язки начальника Чугуївського РТЦК я півтора року не виконував. Прокуратура не обґрунтовує моїх дій", — заявив під час слухання Руслан Мазовецький.

Судове слухання полковника Мазовецького: рішення суду

У результаті клопотання прокуратури задовольнили. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 52 дні — до 4 листопада. Мазовецькому визначили суму застави в розмірі 2 мільйонів 147 тисяч 200 гривень. Підозрюваний заявив, що не має можливості виплатити цю суму і, як і раніше, не згоден із рішенням суду.

Його адвокат Володимир Романченко додав, що висунута підозра не відповідає закону, а сума застави не відповідає фінансовому становищу Руслана Мазовецького.

Суд обрав запобіжний захід для голови ТЦК у Харківській області Фото: Суспільне Харків Суд обрав запобіжний захід для голови ТЦК у Харківській області Фото: Суспільне Харків Суд обрав запобіжний захід для голови ТЦК у Харківській області Фото: Суспільне Харків

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що СБУ затримала голову ТЦК і філії університету, які вивозили ухильників за кордон. Вартість "послуг" із виїзду з країни становила від 800 до 8 000 американських доларів і залежала від терміновості та наявності посередників, розповіли правоохоронці.