З перших днів війни: Лукашенко допомагав РФ депортувати українських дітей, — омбудсмен

За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, українська сторона планує домогтися справедливості, щоб усі причетні до незаконного вивезення українських дітей були покарані. Політик із Білорусі не виняток.

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В України є підтвердження того, що білоруський політик Олександр Лукашенко причетний до депортації українських дітей на чужу територію. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі виданню "Укрінформ" 14 вересня.

За його словами, білоруський політик міг особисто брати участь у процесі, унаслідок якого величезна кількість українських дітей були змушені назавжди покинути свій дім.

Україна продовжить робити все для того, щоб кожен, хто причетний до російської агресії, поніс законне покарання. Справа про депортацію дітей не стане винятком.

" В квітні поточного року я публічно заявив, мені здається, що я тоді став першим представником України, хто публічно заявив, що в нас є інформація щодо особистої участі так званого, не визнаного президента Лукашенка в процесі депортації українських дітей. Це відбувалося з моменту окупації Київської області, це відбувається і прямо зараз. Практично кожного тижня ми отримуємо все нові і нові підтвердження того, що влада Білорусі приймає в цьому процесі участь. Безумовно, ми хочемо, щоб і їхні дії були проаналізовані і засуджені", — заявив Дмитро Лубінець.

Окремо омбудсмен зазначив, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі зробив перший сильний юридичний крок, коли видав ордер на арешт Володимира Путіна. Як виявилося, це зараз відіграє велику роль у поверненні дітей.

"Я можу публічно сказати, що саме цей крок допомагає нам повертати українських дітей", — підсумував Дмитро Лубінець.

До слова, ще 5 вересня хакери з групи "Кіберпартизани" повідомили про те, що вивозити росіянам дітей з України допомагав також Червоний хрест Білорусі. У руках у хакерів опинилися документи за 2022 рік, у яких повідомлялося про ввезення українських дітей на територію Білорусі. Привозили їх із тимчасово окупованого Лисичанська Луганської області. Тільки в листопаді їхня кількість сягнула 50 штук.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що Україна повернула ще 11 дітей з окупованої частини Херсонської області. Загалом, із січня поточного року вдалося повернути 112 викрадених дітей із цього регіону. У більшості з них є батьки.