С первых дней войны: Лукашенко помогал РФ депортировать украинских детей, — омбудсмен

По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, украинская сторона планирует добиться справедливости, чтобы все причастные к незаконному вывозу украинских детей были наказаны. Политик из Беларуси не исключение.

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У Украины есть подтверждения того, что белорусский политик Александр Лукашенко причастен к депортации украинских детей на чужую территорию. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии изданию "Укринформ" 14 сентября.

По его словам, белорусский политик мог лично принимать участие в процессе, в результате которого огромное количество украинских детей были вынуждены навсегда покинуть свой дом.

Украина продолжит делать все для того, чтобы каждый, кто причастен к российской агрессии, понес законное наказание. Дело о депортации детей не станет исключением.

"В апреле текущего года я публично заявил, мне кажется, что тогда стал первым представителем Украины, кто публично заявил, что у нас есть информация о личном участии так называемого, не признанного президента Лукашенко в процессе депортации украинских детей. Это происходило с момента оккупации Киевской области, это происходит и прямо сейчас. Практически каждую неделю мы получаем все новые и новые подтверждения того, что власти Беларуси принимают в этом процессе участие. Безусловно, мы хотим, чтобы их действия были проанализированы и осуждены", — заявил Дмитрий Лубинец.

Отдельно омбудсмен отметил, что Международный уголовный суд в Гааге сделал первый сильный юридический шаг, когда выдал ордер на арест Владимира Путина. Как оказалось, это сейчас играет большую роль в возвращении детей.

"Я могут публично сказать, что именно этот шаг помогает нам возвращать украинских детей", — подытожил Дмитрий Лубинец.

К слову, еще 5 сентября хакеры из группы "Киберпартизаны" сообщили о том, что вывозить россиянам детей из Украины помогал также Красный крест Беларуси. В руках у хакеров оказались документы за 2022 год, в которых сообщалось о ввозе украинских детей на территорию Беларуси. Привозили их из временно оккупированного Лисичанска Луганской области. Только в ноябре их количество достигло 50 штук.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что Украина вернула еще 11 детей с оккупированной части Херсонской области. Всего, с января текущего года удалось вернуть 112 похищенных детей из этого региона. У большинства из них есть родители.