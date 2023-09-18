На курорті в Болгарії знайдено БПЛА: у Міноборони вважають, що він пов'язаний із війною в Україні (фото)

Глава оборонного відомства Болгарії Теодор Тагарєв вважає, що немає підстав думати, що російсько-українська війна омине його країну стороною.

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Міністр оборони Болгарії Теодор Тагарев припустив, що безпілотний літальний апарат, знайдений на узбережжі населеного пункту Тюленово, має стосунок до війни в Україні. Про це пише CNN 18 вересня.

Теодор Тагарєв сказав, що дрон може бути "пов'язаний із війною, яку Росія розв'язала проти України". За словами міністра, наразі не можна точно сказати, кому належить БПЛА і звідки він прибув до Болгарії.

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Глава Міноборони зазначив, що невідомо, скільки часу безпілотник на узбережжі пролежав непоміченим. Він також згадав про те, що це не перший подібний випадок.

"Уже є випадки падіння останків дронів та інших боєприпасів. У нас немає підстав думати, що ця війна обійде нас стороною", — сказав Тагарєв.

У Болгарії знайдено БПЛА з міною: що відомо

У Міноборони Болгарії 17 вересня повідомили, що в місті Тюленево виявлено безпілотник із вибухівкою. Літальний апарат знайшли на популярному туристичному курорті, розташованому поруч із сусідньою Румунією.

За даними Nova.bg, дрон має довжину від 3 до 3,5 метрів, а бомба — близько 50-60 см. У районі, де виявили безпілотник, є ресторани та готелі. Гості одного з них бачили дрон, який плавав у морі за кілька кілометрів від скель.

У Болгарії знайшли БПЛА

БПЛА було знайдено на популярному туристичному курорті

Уламки знайденого дрона

Пізніше в Міноборони Болгарії повідомили, що спеціалізована група ВМФ об 11:00 знешкодила боєприпас, виявлений вночі в районі Тюленово.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 вересня іранські дрони-камікадде Shahed впали на території Румунії і вибухнули.