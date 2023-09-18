На курорте в Болгарии найден БПЛА: в Минобороны считают, что он связан с войной в Украине (фото)

Глава оборонного ведомства Болгарии Теодор Тагарев считает, что нет оснований думать, что российско-украинская война обойдет его страну стороной.

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Министр обороны Болгарии Теодор Тагарев предположил, что беспилотный летательный аппарат, найденный на побережье населенного пункта Тюленово, имеет отношение к войне в Украине. Об этом пишет CNN 18 сентября.

Теодор Тагарев сказал, что дрон может быть "связан с войной, которую Россия развязала против Украины". По словам министра, на данный момент нельзя точно сказать, кому принадлежит БПЛА и откуда он прибыл в Болгарию.

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Глава Минобороны отметил, что неизвестно, сколько времени беспилотник на побережье пролежал незамеченным. Он также упомянул о том, что это не первый подобный случай.

"Уже есть случаи падения останков дронов и других боеприпасов. У нас нет оснований думать, что эта война обойдет нас стороной", — сказал Тагарев.

В Болгарии найден БПЛА с миной: что известно

В Минобороны Болгарии 17 сентября сообщили, что в городе Тюленево обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Летательный аппарат нашли на популярном туристическом курорте, расположенном рядом с соседней Румынией.

По данным Nova.bg, дрон имеет длину от 3 до 3,5 метров, а бомба – около 50-60 см. В районе, где обнаружили беспилотник, есть рестораны и отели. Гости одного из них видели дрон, который плавал в море в нескольких километрах от скал.

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БПЛА был найден на популярном туристическом курорте

Обломки найденного дрона

Позже в Минобороны Болгарии сообщили, что специализированная группа ВМФ в 11:00 обезвредила боеприпас, обнаруженный ночью в районе Тюленово.

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября иранские дроны-камиказде Shahed упали на территории Румынии и взорвались.