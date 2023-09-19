Закликав бомбити СБУ у Львові: блогера підозрюють після стріму біля будівлі СБУ (фото)

За інформацією слідства, чоловік, який називає себе блогером, поширював заклики під час трансляції в Instagram, яку вів поруч із будівлею української спецслужби. Деструктивний контент подивилися 1,7 тис. користувачів.

Related video

Служба безпеки України викрила блогера, який закликав ЗС РФ спрямувати ракети на будівлю управління відомства у Львові. Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram.

Підозрюваний поширював свої заклики за допомогою онлайн-трансляції в Instagram, яку вів поруч із будівлею української спецслужби, зазначили співробітники пресслужби.

Під час стріму він спільно зі спільником з-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав вдарити по них російською зброєю, стверджують представники силового відомства.

Важливо

У Полтаві затримали фітнес-блогера Заволоку, який плюнув у військових, – соцмережі (фото)

"Публічно закликав знищити адміністративну будівлю регіонального управління Служби безпеки", — ідеться в публікації, з якої також стало відомо, що його знайшли по гарячих слідах у Львові.

Деструктивний контент подивилися 1,7 тис. користувачів, а його авторами виявилися два вихідці зі Львова, які називають себе блогерами. Один проживає за кордоном на території країни Євросоюзу, звідки час від часу приєднувався до стрімів свого зловмисника.

Підозрюваний блогер зі Львова

За місцем проживання підозрюваних провели обшуки, вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони з "доказами провокаційного відеозапису".

Згаданим особам збираються повідомити про підозру, їм загрожує тюремне ув'язнення. Можлива додаткова кваліфікація злочинних дій.

Нагадаємо, що СБУ викрила нові злочини блогера-мільйонника Подоляки, який, за версією слідства, наводив російські ракети на Миколаїв.

Також повідомлялося, що 12 вересня у РФ тіктокера Мілохіна запропонували відправити на війну в Україну.