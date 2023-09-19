В Міноборони Вірменії заявили про відсутність своїх військ в Карабасі

Заяви Азербайджану про удари по вірменських цілях назвали брехливими, але Баку продовжує публікувати кадри ударів по цілях в Ходжалінському районі.

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Азербайджан почав антитерористичну операцію в Карабасі. Водночас у Вірменії заявили про відсутність там військ. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

В оборонному відомстві Вірменії заявили, що офіційні заяви Баку та публікації в засобах масової інформації про присутність вірменських військ та техніки є неправдивими.

"Міністерство оборони РА неодноразово заявляло, і заявляє ще раз, що у Республіки Вірменії немає армії в Нагорному Карабасі", — йдеться у заяві.

Разом з тим у Міноборони Азербайджану опублікували фото та відео ударів по, як стверджується, засобах "формувань збройних сил Вірменії". Удари завдавались в напрямку Ходжалінського району та Красного базару. Ходжалійській район — це територія Азербайджану, яка нині контролюється сепаратистським утворення "Нагірно-Карабаська Республіка".

Ходжалінський район Азербайджану

Також Азербайджан провів переговори з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. Він висловив свою підтримку діям Баку. Азербайджанський міністр оборони Закір Гасанов повідомив про хід антитерористичних локального характеру.

При цьому невизнана "Нагірно-Карабаська республіка" повідомляє про ракетні та артилерійські удари з боку Азербайджану.

Нагадаємо, 8 вересня Азербайджан заявив про сутички з вірменськими військовими в Нахічевані та Агдамі.