Щойно повернувся з війни: у Львові під час обстрілу загинув доброволець ЗСУ, — мер (фото)

За словами Андрія Садового, Петро Бурбан нещодавно возз'єднався з дружиною і трьома маленькими дітьми після півтора року служби. У день атаки ЗС РФ на склади у Львові у нього був перший день роботи.

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Під час обстрілу російськими окупантами міста Львів загинув доброволець Петро Бурбан, який зовсім недавно повернувся з війни. Про це заявив мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі 20 вересня.

За його словами, у день обстрілу він уперше вийшов на нову роботу, де і провів останній день свого життя. Унаслідок російської атаки він помер на місці від отриманих травм.

"Учора внаслідок ворожих обстрілів Львова, на одному зі складів загинув 32-річний Петро Бурбан. Це був його перший день на новій роботі", — йдеться в повідомленні.

Окремо мер Львова зазначив, що після початку повномасштабної війни Петро Бурбан практично відразу вирішив піти добровольцем. Так він опинився на фронті, де пробув останні півтора року свого життя.

Мер Львова поділився подробицями про загиблого внаслідок обстрілу Львова Фото: Андрій Садовий/Facebook

Зовсім недавно він повернувся з війни додому, де проводив час зі своєю великою родиною.

"Вдома на Петра чекала дружина і троє маленьких дітей. Два тижні він шукав роботу і вчора був його перший робочий день. Перший і останній", — додав Андрій Садовий.

Обстріл Львова 19 вересня: що відомо

У ніч на 19 вересня російські окупанти атакували Львів за допомогою дронів-камікадзе. Противник спрямував безпілотні літальні апарати до промислових складів, унаслідок чого було пошкоджено одразу три з них.

У бік Львівської області летіло 18 дронів типу Shahed, 15 із них збили сили протиповітряної оборони. Під завалами знайшли загиблу людину, про яку і розповів мер міста.

Нагадаємо, також повідомлялося, що після атаки БПЛА по Львову згоріло близько 300 тонн гуманітарної допомоги. Практично вся гуманітарна допомога, яка була на складі в момент атаки, згоріла. Вдалося врятувати тільки транспортні засоби з вантажем.