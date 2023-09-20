Только вернулся с войны: во Львове в ходе обстрела погиб доброволец ВСУ, — мэр (фото)

По словам Андрея Садового, Петр Бурбан недавно воссоединился с женой и тремя маленькими детьми после полутора лет службы. В день атаки ВС РФ на склады во Львове у него был первый день работы.

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В ходе обстрела российскими оккупантами города Львов погиб доброволец Петр Бурбан, который совсем недавно вернулся с войны. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале 20 сентября.

По его словам, в день обстрела он впервые вышел на новую работу, где и провел последний день своей жизни. В результате российской атаки он скончался на месте от полученных травм.

"Вчера в результате вражеских обстрелов Львова, на одном из складов погиб 32-летний Петр Бурбан. Это был его первый день на новой работе", — говорится в сообщении.

Отдельно мэр Львова отметил, что после начала полномасштабной войны Петр Бурбан практически сразу решил пойти добровольцем. Так он оказался на фронте, где пробыл последние полтора года своей жизни.

Мэр Львова поделился подробностями о погибшем в результате обстрела Львова Фото: Андрей Садовый/Facebook

Совсем недавно он вернулся с войны домой, где проводил время со своей большой семьей.

"Дома Петра ждала жена и трое маленьких детей. Две недели он искал работу и вчера был его первый рабочий день. Первый и последний", — добавил Андрей Садовый.

Обстрел Львова 19 сентября: что известно

В ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали Львов при помощи дронов-камикадзе. Противник направил беспилотные летательные аппараты к промышленным складам, в результате чего были повреждены сразу три из них.

В сторону Львовской области летело 18 дронов типа Shahed, 15 из них сбили силы противовоздушной обороны. Под завалами нашли погибшего человека, о котором и рассказал мэр города.

Напомним, также сообщалось, что после атаки БПЛА по Львову сгорело около 300 тонн гуманитарной помощи. Практически вся гуманитарная помощь, которая была на складе в момент атаки, сгорела. Удалось спасти только транспортные средства с грузом.