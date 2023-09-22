Постраждали житлові будинки, 13 поранених: ЗС РФ обстріляли Курахове в Донецькій області (відео)

Голова міської військової адміністрації Роман Падун заявив, що одного чоловіка довелося діставати з-під уламків. Унаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура.

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Увечері 21 вересня ЗС РФ завдали два удари по населеному пункту Курахове в Донецькій області. Унаслідок обстрілу є постраждалі. Про це в коментарі "Суспільному" заявив голова міської військової адміністрації Роман Падун.

За його словами, внаслідок обстрілу є постраждалі. Їх щонайменше 13 осіб. Російські окупанти влучили по житлових будинках — почалася пожежа. Одного чоловіка дістали з-під завалів, йому надали медичну допомогу.

Наслідки обстрілу Курахового

Повідомляється, що станом на 01:00 22 вересня інформації про загиблих не надходило. Наразі невідомо, з чого саме обстріляли місто.

Місцеві жителі діляться кадрами з місця події в соціальних мережах.

Наслідки обстрілу Курахового

Де знаходиться Курахове

Місто в Покровському районі Донецької області. Це адміністративний центр Курахівської міської громади. До початку повномасштабного вторгнення РФ у населеному пункті проживало понад 18 тисяч осіб.

Курахове на карті Фото: Google Maps

Нагадаємо, що 21 вересня ЗС РФ атакували Одеську область. У Повітряних силах заявили, що російські окупанти запустили по південних областях України надзвукові протикорабельні ракети "Онікс". Під удар потрапив Білгород-Дністровський район. Мирні жителі не постраждали, проте є "приліт" по інфраструктурі

Також речник ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що ЗС РФ формують 12 нових штурмових рот. За його словами, росіяни не збираються зупиняти активні бойові дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Туди звозять сучасну техніку і серйозні сили.