"На сторожі неба": українські бійці показали, як знищили повітряну ціль РФ (відео)

Бійці задоволені виконанням своєї роботи, вони чекатимуть на російські повітряні цілі та збиватимуть їх.

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Бійці 1129-ого зенітного ракетного Білоцерківського полку показали, як захищають українське небо та знищують повітряні цілі. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій у Telegram.

"Воїни 1129-ого зенітного ракетного Білоцерківського полку на сторожі нашого неба", — йшлося в повідомленні.

В опублікованому відео видно, як за допомогою засобу протиповітряної оборони бійці переслідують повітряну ціль та завдають влучного удару. Після цього лунає гучний вибух, а ворожа ціль втрачає управління та падає.

Крім цього, українські військові брали коментарі в один одного щодо виконаної роботи. Зокрема, боєць із позивним "Фестул" заявив, що в нього бойовий настрій, йому все подобається. Також він переконаний, що на всі 100% виконав свою роботу.

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"Ще хочеться, дуже сильно", — сказав інший військовий з позивним "Водій".

Бійці 1129-ого зенітного ракетного Білоцерківського полку додали, що чекатимуть на ворожі цілі, які збиватимуть та захищатимуть небо.

Нагадаємо, 24 вересня бійці 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали, як знищили російський танк. Для цього вони використали безпілотний літальний апарат.

20 вересня стало відомо, що на Бахмутському напрямку бійці Сил спеціальних операцій знищили ворожу гармату МСТА-Б зі снарядами "Краснополь". Тактична група "Медоїди" 3-го окремого полку ССО ідентифікували замасковану ворожу ціль та уразили її.

21 вересня на Південному напрямку бійці 406 Окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова показали знищення ворожої 152-мм гармати 2А36 "Гіацинт-Б". Ворог намагався її замаскувати, проте безуспішно.