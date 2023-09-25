"На страже неба": украинские бойцы показали, как уничтожили воздушную цель РФ (видео)

Бойцы довольны выполнением своей работы, они будут ждать российские воздушные цели и сбивать их.

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Бойцы 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка показали, как защищают украинское небо и уничтожают воздушные цели. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций в Telegram.

"Воины 1129-ого зенитного ракетного Белоцерковского полка на страже нашего неба", — говорилось в сообщении.

В опубликованном видео видно, как с помощью средства противовоздушной обороны бойцы преследуют воздушную цель и наносят точный удар. После этого раздается громкий взрыв, а вражеская цель теряет управление и падает.

Кроме этого, украинские военные брали комментарии друг у друга относительно выполненной работы. В частности, боец с позывным "Фестул" заявил, что у него боевое настроение, ему все нравится. Также он убежден, что на все 100% выполнил свою работу.

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"Еще хочется, очень сильно", — сказал другой военный с позывным "Водитель".

Бойцы 1129-ого зенитного ракетного Белоцерковского полка добавили, что будут ждать вражеские цели, которые будут сбивать и защищать небо.

Напомним, 24 сентября бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали, как уничтожили российский танк. Для этого они использовали беспилотный летательный аппарат.

20 сентября стало известно, что на Бахмутском направлении бойцы Сил специальных операций уничтожили вражескую пушку МСТА-Б со снарядами "Краснополь". Тактическая группа "Медоеды" 3-го отдельного полка ССО идентифицировали замаскированную вражескую цель и поразили ее.

21 сентября на Южном направлении бойцы 406 Отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова показали уничтожение вражеской 152-мм пушки 2А36 "Гиацинт-Б". Враг пытался ее замаскировать, однако безуспешно.