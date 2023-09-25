Зенітка від MSI: у Британії показали нову систему захисту від дронів Terrahawk Paladin

Комплекс оснащений системою управління вогнем, яка використовує радари FIELD і SKY, а також технології ШІ для балістичних обчислень. Загалом Terrahawk Paladin досить компактна система і може бути встановлена на вантажівці, гелікоптері або кораблі.

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На виставці DSEI 2023 британська компанія MSI Defence Systems представила свою платформу для нейтралізації безпілотників C-UAS Terrahawk Paladin. Цю новітню систему можна легко встановити на вантажівці, гелікоптері або на злітно-посадковій смузі корабля, і вона здатна вражати широкий спектр БПЛА, від нано- і мікродронів до великих машин і тактичних бойових безпілотників. Про це 25 вересня повідомило видання Defensa.

Оглядачі відзначають високу мобільність комплексу, що досить актуально в сучасних реаліях, а також відповідає натовським стандартам Demountable Rack Offload and Pickup System (DROPS).

"Міцна, але легка платформа Terrahawk Paladin розрахована на установку різних датчиків і озброєння, які можна варіювати залежно від потреб і вимог користувача", — пишуть автори матеріалу.

Що являє собою Terrahawk Paladin

Нова противодронна система Terrahawk Paladin — це комплекс, що складається з декількох антен і 30-мм артилерійською установкою, яка здатна вести точний вогонь по безпілотних цілях противника. Комплекс оснащений системою подвійного живлення, що дає змогу використовувати навіть два різні типи боєприпасів — від яких залежить, наскільки швидко буде ліквідовано безпілотну загрозу.

Системв протидії дронам Terrahawk Paladin

До складу системи також входять оптико-електронний блок з денними і тепловізійними камерами, що допомагають виявляти потенційні загрози вдень, у несприятливих ситуаціях або вночі. Для забезпечення автономної роботи в збірку входить невеликий електрогенератор, а також автоматизоване обладнання.

Окремо було відзначено систему управління вогнем комплексу, яка використовує радари FIELD і SKY, а також технології ШІ для балістичних обчислень.

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SKY може відстежувати кілька цілей і, що важливо, відрізняти безпілотники від птахів. Після виявлення цілі система точно визначає положення об'єкта в режимі реального часу, після чого можна вести вогонь на дистанції до 1,5 км.

За інформацією британського видання EDR Magazine, передбачається, що нова система може взяти участь у бойових діях на території України.

Нагадаємо, бійці ЗСУ в Житомирській області отримали від волонтерів два комплекси для боротьби з літаючими безпілотниками ANTIDRON KVS G-6 вітчизняного виробництва. Українські захисники зазначили, що наразі такі засоби боротьби з БПЛА потрібні не менше, ніж артилерійські системи чи стрілецька зброя.