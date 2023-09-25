Зенитка от MSI: в Британии показали новую систему защиты от дронов Terrahawk Paladin

Комплекс оснащен системой управления огнем, которая использует радары FIELD и SKY, а также технологии ИИ для баллистических вычислений. В целом Terrahawk Paladin достаточно компактная система и может быть установлена на грузовике, вертолете или корабле.

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На выставке DSEI 2023 британская компания MSI Defence Systems представила свою платформу для нейтрализации беспилотников C-UAS Terrahawk Paladin. Это новейшая система может легко быть установлена на грузовике, вертолете ил взлетно-посадочной полосе корабля и способна поражать широкий спектр БПЛА, от нано- и микродронов до крупных машин и тактических боевых беспилотников. Об этом 25 сентября сообщило издание Defensa.

Обозреватели отмечают высокую мобильность комплекса, что достаточно актуально в современных реалиях, а также соответствует натовским стандартам Demountable Rack Offload and Pickup System (DROPS).

"Прочная, но легкая платформа Terrahawk Paladin рассчитана на установку различных датчиков и вооружения, которые можно варьировать в зависимости от потребностей и требований пользователя", — пишут авторы материала.

Что представляет собой Terrahawk Paladin

Новая противодронная система Terrahawk Paladin — это комплекс, состоящий из нескольких антенн и 30-мм артиллерийской установкой, которая способна вести точный по беспилотным целям противника. Комплекс оснащен системой двойного питания, позволяющей использовать даже два разных типа боеприпасов, — от которых зависит, насколько быстро будет ликвидирована беспилотная угроза.

Системв противодействия дронам Terrahawk Paladin

В состав системы также входят оптико-электронный блок с дневными и тепловизионными камерами, помогающими выявлять потенциальные угрозы днем, в неблагоприятных ситуациях или ночью. Для обеспечения автономной работы в сборку входит небольшой электрогенератор, а также автоматизированное оборудование.

Отдельно была отмечена система управления огнем комплекса, которая использует радары FIELD и SKY, а также технологии ИИ для баллистических вычислений.

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SKY может отслеживать несколько целей и, что немаловажно, отличать беспилотники от птиц. После обнаружения цели система точно определяет положение объекта в режиме реального времени, после чего можно вести огонь на дистанции до 1,5 км.

По информации британского издания EDR Magazine, предполагается, что новая система может принять участия в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, бойцы ВСУ в Житомирской области получили от волонтеров два комплекса для борьбы с летающими беспилотниками ANTIDRON KVS G-6 отечественного производства. Украинские защитники отметили, что на данный момент такие средства борьбы с БПЛА нужны не меньше чем артиллерийские системы или стрелковое оружие.