Загибель адмірала Соколова: у розвідці Британії пояснили, як це вплине на Чорноморський флот РФ

Удари Сил оборони по окупованому півострову призвели до загибелі щонайменше 33 російських офіцерів та поранення понад 100 військовослужбовців РФ.

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Унаслідок ударів українських військових по штабу Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі в Криму загинув командувач Чорноморського флоту Російської Федерації Віктор Соколов. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це може вплинути на управління ЧФ. Про це йшлося у щоденному звіті ISW за 25 вересня.

Зазначили, що крім Соколова, загинули ще 33 російських офіцери, тоді як поранення отримали ще 105 військовослужбовців РФ.

23 вересня голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що через удар ЗСУ було важко поранено командира 200-ї окремої мотострілецької бригади Північного флоту РФ генерал-лейтенанта Олега Цекова та командира російського угруповання військ у Запорізькій області генерал-полковника Олександра Романчука.

Крім цього, внаслідок удару по десантному кораблі "Мінськ" у Севастополі 13 вересня, за повідомленням Сил спеціальних операцій Збройних сил України, загинуло 62 людини. Військові зазначили, що під час атаки на кораблі було багато особового складу, адже корабель "Мінськ" повинен був заступати на бойове чергування 14 вересня.

Аналітики заявили, що поки не мають підтвердження того, що Віктор Соколов чи інші високопоставлені російські командири загинули в результаті українських ударів, проте російське командування змогло б спростувати ці дані, якщо вони є неправдивими.

"Загибель Соколова та інших російських офіцерів, про яку повідомляється, призведе до значних збоїв у командуванні та управлінні Чорноморським флотом Росії", — йшлося в повідомленні.

Удар по Чорноморському флоту РФ

22 вересня тимчасово окупований Севастополь в Криму зазнав ракетної атаки. Зокрема, удар був завданий по штабу Чорноморського флоту РФ в момент проведення наради керівного складу російського флоту.

Тоді Міноборони РФ заявило про нібито збиття українських керованих ракет та безпілотників. Зокрема, за їхньою інформацією, російська ППО перехопила одну ракету та два БПЛА біля західного узбережжя Криму.

25 вересня стало відомо, що під час атаки по Чорноморському Флоту РФ окупанти зазнали значних втрат серед живої сили — загинуло десятки офіцерів та понад сотню було поранено. Тоді ж повідомили про смерть командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Віктора Соколова.

Під час останніх атак у Криму російські окупанти втратили майже сотню солдатів та понад сотню було поранено. Таку цифру назвали у пресслужбі Сил спеціальних операцій ЗСУ 25 вересня.

Нагадаємо, 23 вересня в мережі опублікували супутникові знімки того, як змінився штаб ЧФ РФ після української атаки.