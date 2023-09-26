Зібралися на нараду: HIMARS перервав консиліум командування ЗС РФ на Херсонщині (відео)

Внаслідок вибуху під час "панельної дискусії" постраждали щонайменше 15 окупантів. 8 з них загинули.

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В Херсонській області ЗСУ не дали окупантам провести нараду. До них "постукав" HIMARS. Про це пише LIGA.net, посилаючись на джерела у Службі безпеки України.

Зазначається, що удар РСЗВ прийшовся в момент, коли в будівлі зібралися росіяни і проводили оперативну нараду.

Ракета HIMARS накрила офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії армії Росії під час щоденної наради.

Внаслідок удару вісім окупантів було ліквідовано, ще семеро отримали поранення.

На опублікованих кадрах видно, що ракета влучно атакує будівлю на околиці населеного пункту. Від неї лишаються руїни і пил.

Нагадаємо, що небайдужі жителі Криму допомогли ЗСУ коригувати удари по штабу Чорноморського флоту РФ. За словами голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, кримчани починають розуміти, що Росія їх обдурила, тому дедалі більше громадян контактують із ЗСУ і допомагають різними методами.

Раніше повідомлялося, що внаслідок влучань у будівлю штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі загинули 34 офіцера. Серед них командувач Чорноморського флоту Росії — адмірал Віктор Соколов.