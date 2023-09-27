Герої не вмирають: Зеленский запропонував нову традицію на День захисника та захисниці (відео)

Українці вшановуватимуть пам'ять полеглих захисників та захисниць 1 жовтня о 09:00 на центральних площах та вулицях міст.

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У неділю 1 жовтня Україна вперше відзначатиме нову дату Дня захисників та захисниць. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату День своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бʼється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України", — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що 1 жовтня вперше зупиниться вся Україна для того, щоб мовчанням вшанувати подвиг українців, які загинули, захищаючи державу та її громадян.

"Хай це стане нашою новою традицією", — заявив він.

Таким чином у неділю 1 жовтня о 9:00 на центральних площах та вулицях українських міст відбудеться хвилина шани, мовчання та вічності пам'яті про полеглих захисників та захисниць України.

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