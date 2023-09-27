Герои не умирают: Зеленский предложил новую традицию на День защитника и защитницы (видео)

Украинцы будут чтить память павших защитников и защитниц 1 октября в 09:00 на центральных площадях и улицах городов.

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В воскресенье 1 октября Украина впервые будет отмечать новую дату Дня защитников и защитниц. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова. В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату День своих защитников и защитниц. Всех, кто сражается ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что 1 октября впервые остановится вся Украина для того, чтобы молчанием почтить подвиг украинцев, которые погибли, защищая государство и его граждан.

"Пусть это станет нашей новой традицией", — заявил он.

Таким образом в воскресенье 1 октября в 9:00 на центральных площадях и улицах украинских городов состоится минута уважения, молчания и вечности памяти о павших защитниках и защитницах Украины.

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