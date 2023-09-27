"Ваш родич у госпіталі": жінка "заробила" понад 9 тисяч на брехні про зниклих бійців ЗСУ

Псевдоволонтерка шукала через соцмережі родичів зниклих безвісти військових та зв’язувалась з ними, щоб повідомити "радісну звістку". Щонайменше четверо українців повірили жінці та поповнили її рахунок.

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Правоохоронці викрили "волонтерку", яка виманювала гроші у рідних зниклих безвісти захисників. Деталями справи 27 вересня поділилась пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

За даними слідства, у березні 32-річна мешканка Одещини організувала збір інформації у соцмережах про зниклих безвісти бійців Збройних сил та їхніх родичів. Вона телефонувала українцям, які просили допомогти у розшуку своїх близьких, під виглядом волонтерки.

Жінка розповідала, що зниклих захисників нібито знайшли, і вони перебувають у госпіталі в Бахмуті. Як зазначили в поліції, "граючи на емоціях та почуттях" людей, вона просила перераховувати їй гроші на нібито лікування, харчування й транспортування військовослужбовців.

"Суми, які вона просила у потерпілих, коливалися від кількох сотень до кількох тисяч гривень", — розповіли поліціянти.

Обмануті українці, почувши радісну новину, перераховували кошти на допомогу своїм рідним, а псевдоволонтерка знімала їй і витрачала. Нині відомо, що таким чином жінці вдалося зібрати понад 9 000 гривень з чотирьох осіб.

Мешканка Одеської області отримала підозру у шахрайстві та нині перебуває під домашнім арештом. Їй може загрожувати штраф у розмірі 51-68 тисяч гривень, виправні роботи на один-два роки, обмеження волі на строк до п’яти років або ув’язнення та строк до трьох років.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали двох агентів російської розвідки, які коригували нічний удар ЗС РФ по Києву 21 вересня. Вони отримували за виконані завдання гроші від російського "куратора".

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