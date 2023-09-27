Україна робить усе, щоб не збільшувати темпи мобілізації, — Міноборони (відео)

Заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявив, що плани щодо мобілізації можуть змінитися, а тому готуватися потрібно всім чоловікам.

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Україна робить усе, щоб не збільшувати темпів мобілізації. Однак усе може змінитися, бо доводиться підлаштовуватися під події на фронті та поведінку росіян. Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк у коментарі каналу "Ми — Україна".

За його словами, завдання кожного чоловіка — захистити свою країну. Тому громадянам потрібно до цього готуватися.

"Ми робимо все, щоб не збільшувати темпи мобілізації, але ви самі розумієте, все залежить від агресора і фронту", — сказав Павлюк.

Він зазначив, що плани з мобілізації можуть бути переглянуті.

Олександр Павлюк про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, що адвокатка Катерина Аніщенко розповіла, як чоловіків у жовтні каратимуть за порушення військового обліку. За непостановку на військовий облік можна отримати штраф до 3500 гривень, а за несвоєчасне повідомлення ТЦК про зміну місця проживання можна отримати штраф до 5100 гривень.

Також повідомлялося, в яких випадках військовозобов'язані отримують тюремні терміни. Так, ТЦК можуть оголосити ухильників у розшук, щоб скласти адмінпротоколи, але суди закривають справи після закінчення терміну накладення стягнення.