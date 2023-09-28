"Всередині панує хаос": росЗМІ показали, який вигляд має штаб Чорноморського флоту РФ (фото)

На опублікованому знімку можна побачити, що в будівлі повністю зруйновано перекриття.

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Перекриття будівлі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі, яке атакували ракетою 22 вересня, зруйновані. Про це пише російський портал "Агентство" в Telegram.

Журналісти 28 вересня повідомили, що до них до рук потрапив знімок будівлі після удару.

"Агентство" публікує фотографію штабу Чорноморського флоту в Севастополі, зроблену з близької відстані. Знімок показує масштаб руйнувань. На знімку видно, що в будівлі зруйновано перекриття і всередині панує хаос", — ідеться в повідомленні.

Фасад штабу Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, що 22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі в Криму прилетіли ракети. Удар було завдано під час проведення наради керівного складу російського флоту.

За даними Сил спеціальних операцій ЗСУ, внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинули 34 офіцери. Серед них — і командувач Віктор Соколов. Ще 105 російських військовослужбовців дістали поранення.

Однак росіян намагаються переконати, що Віктор Соколов живий. Він з'явився на засіданні колегії Міноборони РФ, щоправда, тільки по відеозв'язку.