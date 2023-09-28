Удари по ЧФ РФ підтверджують, що Україна утримує ініціативу, — начштабу оборони Великої Британії

Путін втратив контроль над війною, а Україна утримує ініціативу, упевнений начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін під час візиту до Києва.

Related video

Удари по Чорноморському флоту РФ це докази того, що Україна утримує ініціативу. Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, який перебуває з візитом у Києві, повідомляє "Радіо свобода".

"Ми обговорили нові зобов'язання щодо військової допомоги, взяті під час зустрічі у форматі Рамштайн минулого тижня, які допоможуть зміцнити й підтримати стійкість України протягом зими та після неї. Нещодавні удари по Чорноморському флоту — ще один приклад того, як Україна утримує ініціативу. Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав", — сказав Радакін.

Начштабу оборони Великої Британії наголосив, що переконаний у перемозі України, і запевнив, що Велика Британія залишатиметься поруч на кожному кроці.

Тоні Радакін під час візиту зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним і міністром оборони України Рустемом Умеровим. Під час зустрічі обговорювали ситуацію на фронті та актуальні потреби ЗСУ.

У складі британської делегації до Києва також прибув глава Міноборони Сполученого королівства Грант Шаппс. Під час зустрічі глави оборонних відомств обговорили протиповітряну оборону України.

"Подякував нашим британським друзям за непохитну підтримку України. Поінформував про поточну ситуацію на фронті та термінові потреби. Зосереджуємося на протиповітряній обороні, артилерії, системах боротьби з безпілотниками", — написав Умеров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Під час візиту британської делегації до Києва також відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з новим міністром оборони Британії Грантом Шаппсом, на якій обговорювали питання оборони.

Що відомо про адмірала Ентоні Радакіна

Ентоні Радакін був призначений начальником Штабу оборони Великої Британії восени 2021 року. Прем'єр-міністр Борис Джонсон віддав йому перевагу перед генералом сером Патріком Сандерсом, якого рекомендувало Міноборони. Рішення прем'єр-міністра було мотивоване репутацією Радакіна, як реформатора, і побоюваннями Джонсона щодо майбутніх військово-морських конфліктів у Середземноморському та Індо-Тихоокеанському регіонах. До свого призначення начальником Штабу оборони Радакін обіймав посаду Першого морського лорда.

Нагадаємо, після свого призначення на посаду начальника штабу оборони Великої Британії в листопаді минулого року Тоні Радакін назвав Росію великою загрозою для безпеки країни. Він підкреслив, що дії РФ, а також Китаю, Ірану та Північної Кореї становлять загрозу британським "цінностям та інтересам".

У грудні минулого року Радакін заявив, що хоче зміцнювати зв'язки з Росією і не приховує своїх контактів із російським колегою Валерієм Герасимовим.

Раніше Фокус писав про те, що адмірал Британії високо оцінив контрнаступ ЗСУ.