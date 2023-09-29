"Кожен постріл точно в ціль": морпіхи ліквідували вантажівку окупантів з БК (відео)

Транспортний засіб російських окупантів перебував на дорозі. Від потужного вибуху відбулася детонація боєкомплекту.

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Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували російську вантажівку з боєкомплектом. У Facebook опублікували результати роботи.

На відео можна побачити, що транспортний засіб перебуває на дорозі. Згодом українські захисники влучним ударом знищили об'єкт. Від потужного вибуху відбулася детонація боєкомплекту. Ефективна робота була проведена спільно з підрозділом "Сови".

"Коли кожен постріл точно в ціль", – йдеться у дописі.

Знищення вантажівок росіян

Бійці 130-ої бригади тероборони 28 вересня уразили КАМАЗ під час руху. Ударний безпілотник зумів влучити в транспортний засіб російських загарбників, водій якого не підозрював про небезпеку.

Тактична група "Адам" 26 липня успішно провела нову операцію. Підрозділ знищив вантажівку російських загарбників. Російський транспортний засіб був замаскований у лісосмузі для того, щоб транспортувати окупантів із позицій у потрібний момент, але своїх завдань так і не виконала.

ЗСУ 12 червня знищили зенітно-артилерійський комплекс С60 на базі вантажівки "Урал". Артилерійська бригада Збройних сил України та 10-та окрема гірничо-штурмова бригада провели успішні дії на фронті та знищили техніку, яка дошкуляла піхотинцям на позиціях, оскільки постійно атакували їх та переховувалася.

Нагадаємо, 29 вересня бійці ЗСУ показали, як відбивали контратаку ЗС РФ в Кліщіївці. В бойових діях брали участь військовослужбовці аеромобільного батальйону 80-ї ОДШБр, а відеоролик від першої особи зняли на екшн-камеру GoPro.