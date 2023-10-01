ДР Конго показала на озброєнні українські РСЗВ "Бастіон-1" (фото)

Офіційно про продаж РСЗВ "Бастіон-1" в Конго не повідомлялось, але, судячи з фото, у них є щонайменше дві пускові.

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Демократична Республіка Конго показала наявність в збройних силах РСЗВ "Бастіон-1" українського виробництва. Про це повідомляється в акаунті Hummer Of War в Х (раніше твіттер).

Зазначається, що військові використовують реактивні установки залпового вогню проти бойовиків угруповання М23 у східних регіонах країни. Наразі невідомо, скільки та коли країна придбала або тримала пускові установки українського виробництва. Офіційно про замовлення не повідомлялось. На світлинах помітно щонайменше дві пускові.

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Бійці 63-ї бригади розказали, на що здатна українська РСЗВ "Бастіон-02" (фото)

РСЗВ "Бастіон" — це українська модернізація радянського БМ-21 "Град". Офіційно на озброєнні "Бастіони" є в Україні, Грузії та Сенегалі. Не виключено, що якась з цих двох країн перепродала машини у Конго.

"Бастіон-02" в ЗСУ Фото: АрміяInform

Модифікація торкнулась заміни шасі "Бастіона" на український КрАЗ. РСЗВ має два варіанти "Бастіон-1" та "02". Остання відрізняється від першої подовженою колісною базою з місцем для додаткового пакета снарядів між пусковою та кабіною. Також "Бастіон-02" може опціонально оснащуватись двома ПЗРК.

Для кращої прохідності "Бастіону" установка має централізовану систему підкачки шин. Виробляв машину Шепетівський ремонтний завод. Кабіна може бути броньованою і з ліворульним чи праворульним рулем.

Нагадаємо, 4 вересня в ЗСУ розказали, на що здатна українська РСЗВ "Бастіон-02".

5 травня українські військові показали удари РСЗВ "Бастіон-02" по російських військах.