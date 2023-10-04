Готується закупівля: в Міноборони затвердили еталонний зразок активних навушників (фото)
Оборонне відомство протестувало 7 моделей навушників, з яких 2 отримали позитивні відгуки від бійців ЗСУ.
Міністерство оборони України разом з "Укрметртестстандарт" затвердило зразок-еталон для навушників спеціальних. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.
Українські військові тестували активні навушники під час дослідних військових випробувань. Всього випробовували 7 моделей, з яких 2 отримали схвальні відгуки від бійців. Зазначається, що навушники мають:
- систему активного зниження шумів;
- функцію захисту органів слуху від гучних звуків пострілів та вибухів.
Також зазначається, що разом з держпідприємством "Укрметртестстандарт" було проведено низку технічних вимірювань. Це дозволило визначити найкращі показники акустичної ефективності та шумопоглинання в навушників. Після затвердження двох еталонних зразків у Міноборони планують визначити потребу й оголосити торги для закупівель навушників військовим Збройних сил України.
На опублікованих фотографіях показана модель компанії 3М Peltor.
Нагадаємо, 4 жовтня міністр Михайло Федеров заявив, що в Україні створили плащ-неведимку для української армії. Він дозволяє приховати бійця в тепловізійному та інших видах засобів спостереження.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов показав запуск нової української ракети.