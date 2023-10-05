РФ проводить навчання за сценарієм міжнародної війни: в Міноборони Британії розповіли деталі

Росія приділяла увагу внутрішній підготовці до великого конфлікту. Цьогорічні навчання наврядчи будуть кардинально змінені чи розширені, вважають у британській розвідці.

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У Російській Федерації тривають навчання з цивільної оборони за сценарієм широкомасштабного міжнародного збройного конфлікту. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter).

"Останніми днями Росія проводить навчання з цивільної оборони на більшій частині території країни за сценарієм широкомасштабного міжнародного збройного конфлікту", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що навчання проводять щорічно з 2012 року, вони приурочені до Дня цивільної оборони Росії 4 жовтня. У британській розвідці вважають, що цього річні навчання не будуть кардинально змінені чи розширені.

Додали, що СРСР, а потім Російська Федерація приділяли увагу внутрішній підготовці до великого конфлікту. Проте у Міноборони Британії переконані, що є малоймовірним те, що за останні місяці Росія суттєво змінила свою позицію щодо національної підготовки, попри на війну в Україні.

Нагадаємо, 28 вересня російські ЗМІ повідомили, що у Федеральній службі "Росспоживнагляд" готуються до можливого ядерного удару. Тому серед планів РФ — проведення навчання з цивільної оборони за умов, що в деяких регіонах сталися атомні вибухи. Навчання повинні охопити всю територію Росії. У виданні зазначили, що відбудеться "унікальний захід". Зокрема, раніше схожі навчання проводили в окремих регіонах у різний час, тоді як нині це відбудеться одночасно та всюди.

1 жовтня Фокус писав, що в російських тренуваннях візьмуть участь усі відповідальні особи, а саме від керівників цивільної оборони до голів держкорпорацій. Також навчання відбудуються на непідконтрольному Донбасі та тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.