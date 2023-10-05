РФ проводит учения по сценарию международной войны: в Минобороны Британии рассказали детали

Россия уделяла внимание внутренней подготовке к большому конфликту. Нынешние учения вряд ли будут кардинально изменены или расширены, считают в британской разведке.

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В Российской Федерации продолжаются учения по гражданской обороне по сценарию широкомасштабного международного вооруженного конфликта. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"В последние дни Россия проводит учения по гражданской обороне на большей части территории страны по сценарию широкомасштабного международного вооруженного конфликта", — говорилось в сообщении.

Отметили, что учения проводятся ежегодно с 2012 года и приурочены ко Дню гражданской обороны России 4 октября. В британской разведке считают, что в этом году годовые учения не будут кардинально изменены или расширены.

Добавили, что СССР, а затем Российская Федерация уделяли внимание внутренней подготовке к большому конфликту. Однако в Минобороны Британии убеждены, что маловероятно то, что за последние месяцы Россия существенно изменила свою позицию относительно национальной подготовки, несмотря на войну в Украине.

Напомним, 28 сентября российские СМИ сообщили, что в Федеральной службе "Роспотребнадзор" готовятся к возможному ядерному удару. Поэтому среди планов РФ — проведение учений по гражданской обороне в условиях, что в некоторых регионах произошли атомные взрывы. Учения должны охватить всю территорию России. В издании отметили, что состоится "уникальное мероприятие". В частности, ранее подобные учения проводились в отдельных регионах в разное время, тогда как сейчас это произойдет одновременно и везде.

1 октября Фокус писал, что в российских тренировках примут участие все ответственные лица, а именно от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Также учения отбудутся на неподконтрольном Донбассе и временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.