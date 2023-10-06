"Дитина у кімнаті завалена": з'явились кадри перших хвилини після удару РФ по Харкову (відео)

На відео, яке опублікували правоохоронці, видно наслідки цинічного удару росіян по житловому будинку Харкова. Під завалами знайшли тіло 10-річного хлопчика. Також відомо про загибель 67-річної жінки.

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Вночі 6 жовтня Збройні сили Російської Федерації атакували цивільну інфраструктуру Харкова. За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, загинули 10-річний хлопчик та жінка 67 років. Відео з бодікамер опублікували правоохоронці.

"Треба тушити, там дитина у кімнаті завалена", – чутно на записі.

На кадрах також видно як профільні служби евакуйовують людей та наслідки ракетного удару.

Ракетний удар по Харкову: деталі

У пресслужбі поліції Харківської області заявили, що по обласному центрі сьогодні, 6 жовтня, відбулося два прильоти російських ракет.

Наголосили, що на місці події працюють профільні служби, слідчі та криміналісти.

"За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, росіяни вдарили по мирному Харкову ракетами типу "Іскандер", — розповіли в поліції.

Голова МВС Ігор повідомив, що удар ЗС РФ прийшовся по цивільних людях.

"Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. 2 людини врятували співробітники ДСНС", — сказав він.

З його слів, було пошкоджено два багатоквартирні будинки, зруйновано триповерховий житловий дім. Також через ворожий удар виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів, рятувальникам вдалося її загасити.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти атакували мирні міста України безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136. Вибухи пролунали у північних, центральних та південних областях.

Збройні сили Російської Федерації запустили по мирних містах 33 дрони-камікадзе. Українська система протиповітряної оборони змогла знищити 25 безпілотників.