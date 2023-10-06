"Ребенок в комнате завален": появились кадры первых минуты после удара РФ по Харькову (видео)

На видео, которое опубликовали правоохранители, видны последствия циничного удара россиян по жилому дому Харькова. Под завалами нашли тело 10-летнего мальчика. Также известно о гибели 67-летней женщины.

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Ночью 6 октября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова. По данным председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, погибли 10-летний мальчик и женщина 67 лет. Видео с бодикамер опубликовали правоохранители.

"Надо тушить, там ребенок в комнате завален", — слышно на записи.

На кадрах также видно как профильные службы эвакуируют людей и последствия ракетного удара.

Ракетный удар по Харькову: детали

В пресс-службе полиции Харьковской области заявили, что по областному центру сегодня, 6 октября, произошло два прилета российских ракет.

Отметили, что на месте происшествия работают профильные службы, следователи и криминалисты.

"По предварительным данным специалистов взрывотехнической службы, россияне ударили по мирному Харькову ракетами типа "Искандер", — рассказали в полиции.

Глава МВД Игорь сообщил, что удар ВС РФ пришелся по гражданским людям.

"Под руинами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. 2 человека спасли сотрудники ГСЧС", — сказал он.

По его словам, были повреждены два многоквартирных дома, разрушен трехэтажный жилой дом. Также из-за вражеского удара возник пожар на площади 50 квадратных метров, спасателям удалось его потушить.

Напомним, ночью 6 октября оккупанты атаковали мирные города Украины беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-131/136. Взрывы прогремели в северных, центральных и южных областях.

Вооруженные силы Российской Федерации запустили по мирным городам 33 дрона-камикадзе. Украинская система противовоздушной обороны смогла уничтожить 25 беспилотников.