"Не батьки, а дідусі": призов українців до 70 років зумовить нові проблеми, - експерт (відео)

Фізіологічний стан кожної людини з віком відрізняється, тому не всім літнім людям випадатимуть шанси вчасно і гарантовано убезпечитися на фронті.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №10084, в якому пропонують скасувати вікові обмеження для служби в чинній українській армії і дозволити чоловікам йти до лав ЗСУ аж до 70 років. Наскільки раціональним може бути таке нововведення, розповів в ефірі "Апостроф TV" військовий експерт, офіцер резерву Повітряних Сил ЗСУ Андрій Крамаров.

Він зауважив, що цей парламентський проєкт закону не те, що не потрібен — "він навіть є згубним і штовхає суспільство у неправильному векторі".

"Для участі у бойових діях будь-яку людину віком, напевно, до 35 років можна набагато швидше підготувати: привести до необхідного стану фізичну форму, навчити користуватися новітніми засобами озброєння. Наприклад, ті самі оператори FPV-дронів тощо. Це правильний вектор", — застеріг Крамаров.

Насправді у нас достатньо молоді та осіб, які можуть йти воювати, запевнив експерт. Та й покоління, яке наразі воює (зазвичай після 40 років), на думку військового експерта, має заплатити свій борг перед Батьківщиною, якщо українці хочуть жити у вільній демократичній і незалежній країні.

"Щодо підвищення призовного віку до 70 років — це для мене особисто навіть не батьки, а дідусі. Мобілізація громадян такого віку — це абсолютно неправильно. Так, у нас немає певної, скажімо, таблиці, в якій все розписано відповідно до віку. Але реакція, аудіовізуальні засоби спостереження кожної людини також відрізняються з віком", — відповів Крамаров на запитання щодо того, кому легче убезпечитися на фронті — молодій людині чи літній.

Експерт не заперечував, що є люди за 60 років, які мають серйозний досвід участі у бойових діях. Тож іноді такий досвідчений боєць може на полі бою зробити значно більше, ніж молодий солдат без досвіду. Проте все ж таки молодій людині легше, а досвідчені літні люди у гарній фізичній формі — це поодинокі випадки.

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Хто зможе служити після 60 років

Якщо зміни щодо скасування ліміту мобілізаційного віку ухвалять у Верховній Раді, у чоловіків, старших за 60 років, з'явиться можливість мобілізуватися. У військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу віковий ценз підніметься із 60 до 65 років, для вищого військового керівництва — із 65 до 70 років.

Ключові критерії для призову чоловіків старше 60 років:

висока професійна підготовка;

досвід практичної роботи;

визнання ВЛК придатним за станом здоров'я;

добровільне бажання служити в лавах ЗСУ.

Крім того, особи, які досягли граничного віку для проходження військової служби згідно з чинним законодавством, зможуть залишатися служити без обмежень за віком і строками служби.

Нагадаємо, Фокус писав, що секретар парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко попередив про те, що мобілізація в Україні може посилитися, і однією з причин є хвиля нової мобілізації, що намітилася в Росії.

Крім того, Фокус повідомляв, що підстав для визнання непридатними до служби стало набагато менше — частина хвороб, які означали непридатність, тепер означають обмежену придатність до військової служби.

Також Фокус розібрався, яким категоріям громадян не загрожує мобілізація взагалі. Зокрема, для звільнення є три підстави — бронь, стан здоров'я та догляд за недієздатною особою.

Крім того, наприкінці вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10062, який передбачає заміну всіх військово-облікових посвідчень на електронні та переведення обліку онлайн.