Деморалізація суспільства: в ISW розповіли, як РФ використовує ситуацію в Ізраїлі проти України

Експерти кажуть, що ці наративи Кремля спрямовані на західну аудиторію, щоб вбити клин у військову підтримку України і деморалізувати українське суспільство.

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Експерти з Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що росіяни використовують атаку, здійснену ХАМАСом щодо Ізраїлю, як засіб для просування своїх наративів про зниження підтримки та уваги з боку Сполучених Штатів і Заходу до ситуації в Україні. Про це повідомляють у звіті ISW.

Аналітики висловлюють думку, що влада РФ вже скористалася, і, можливо, продовжуватиме використовувати атаки з боку ХАМАСу на Ізраїль у рамках інформаційних операцій, націлених на зниження підтримки та уваги, що надаються Сполученими Штатами і Заходом Україні.

Після нападів, що сталися в Ізраїлі 7 жовтня, Кремль посилив проведення кількох інформаційних операцій, насамперед звинувачуючи Захід в ігноруванні конфліктів на Близькому Сході на користь підтримки України.

Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, висловив думку, що Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід приділити більше уваги врегулюванню конфлікту між Палестиною та Ізраїлем, а не втручатися у справи Росії та надавати військову допомогу Україні.

МЗС Росії звинуватило Захід у блокуванні зусиль необхідного "квартету" у складі Росії, США, Європейського Союзу та Організації Об'єднаних Націй, що призвело до ескалації насильства, поклавши відповідальність за нинішні бойові дії на Захід.

Російський пропагандист Сергій Мардан заявив, що Росія виграє від ескалації, оскільки світ "на деякий час відволічеться від України і знову займеться гасінням вічної пожежі на Близькому Сході".

Експерти стверджують, що такі наративи, поширювані Кремлем, спрямовані на вплив на західну аудиторію з метою послабити підтримку України у військовому конфлікті. Ці зусилля спрямовані на деморалізацію українського суспільства, підкреслюючи можливу втрату міжнародної підтримки. Крім того, вони покликані переконати російську внутрішню аудиторію в тому, що міжнародне співтовариство не приділяє належної уваги військовим зусиллям України.

У звіті також зазначають, що кілька ключових джерел у російському інформаційному просторі змістили фокус свого щоденного висвітлення на ситуацію в Ізраїлі 7 жовтня, що може вплинути на інформаційне середовище навколо війни в Україні найближчими днями або тижнями.

Багато російських "воєнкорів" зосередилися переважно на атаках ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, а деякі сприяли інформаційним операціям Кремля, стверджуючи, що увага Заходу переключилася з України на Ізраїль.

Така увага до Ізраїлю навіть спонукала одного російського "воєнкора" закликати інших не "забувати" про війну в Україні.

"Зараз ISW не може передбачити, як зміниться середовище джерел у зв'язку з розгортанням атак ХАМАС в Ізраїлі", — додають фахівці.

Нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю раніше завдала удару по двох висотках у Секторі Гази, де могли перебувати бойовики ХАМАС. Мешканців будівель просили евакуюватися.

Бойовики угруповання ХАМАС вторглися в південну частину Ізраїлю вранці 7 жовтня. Ізраїль, Канада, США, Велика Британія і Японія визнали ХАМАС терористичною організацією.

Армія оборони Ізраїлю проводить операцію "Залізні мечі" у відповідь на напад бойовиків ХАМАС із Сектора Газа. В Офісі президента України вважають, що Росія причетна до атаки на Ізраїль.