Деморализация общества: в ISW рассказали, как РФ использует ситуацию в Израиле против Украины

Эксперты говорят, что эти нарративы Кремля направлены на западную аудиторию, чтобы вбить клин в военную поддержку Украины и деморализовать украинское общество.

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Эксперты из Института изучения войны (ISW) отмечают, что россияне используют атаку, совершенную ХАМАСом в отношении Израиля, как средство для продвижения своих нарративов о снижении поддержки и внимания со стороны Соединенных Штатов и Запада к ситуации в Украине. Об этом сообщают в отчете ISW.

Аналитики высказывают мнение, что власти РФ уже воспользовались, и, возможно, будет продолжать использовать атаки со стороны ХАМАСа на Израиль в рамках информационных операций, нацеленных на снижение поддержки и внимания, оказываемых Соединенными Штатами и Западом Украине.

После нападений, произошедших в Израиле 7 октября, Кремль усилил проведение нескольких информационных операций, в первую очередь обвиняя Запад в игнорировании конфликтов на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, выразил мнение, что Соединенным Штатам и их союзникам следует уделить больше внимания урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем, а не вмешиваться в дела России и предоставлять военную помощь Украине.

МИД России обвинил Запад в блокировании усилий необходимого "квартета" в составе России, США, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, что привело к эскалации насилия, возложив ответственность за нынешние боевые действия на Запад.

Российский пропагандист Сергей Мардан заявил, что Россия выиграет от эскалации, поскольку мир "на некоторое время отвлечется от Украины и снова займется тушением вечного пожара на Ближнем Востоке".

Эксперты утверждают, что такие нарративы, распространяемые Кремлем, направлены на воздействие на западную аудиторию с целью ослабить поддержку Украины в военном конфликте. Эти усилия направлены на деморализацию украинского общества, подчеркивая возможную потерю международной поддержки. Кроме того, они призваны убедить российскую внутреннюю аудиторию в том, что международное сообщество не уделяет должного внимания военным усилиям Украины.

В отчете также отмечают, что несколько ключевых источников в российском информационном пространстве сместили фокус своего ежедневного освещения на ситуацию в Израиле 7 октября, что может повлиять на информационную среду вокруг войны в Украине в ближайшие дни или недели.

Многие российские "военкоры" сосредоточились преимущественно на атаках ХАМАС в Израиле 7 октября, а некоторые способствовали информационным операциям Кремля, утверждая, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль.

Такое внимание к Израилю даже побудило одного российского "военкора" призвать других не "забывать" о войне в Украине.

"Сейчас ISW не может предсказать, как изменится среда источников в связи с развертыванием атак ХАМАС в Израиле", – добавляют специалисты.

Напомним, что армия обороны Израиля ранее нанесла удар по двум высоткам в Секторе Газа, где могли находиться боевики ХАМАС. Жильцов зданий просили эвакуироваться.

Боевики группировки ХАМАС вторглись в южную часть Израиля утром 7 октября. Израиль, Канада, США, Великобритания и Япония признали ХАМАС террористической организацией.

Армия обороны Израиля проводит операцию "Железные мечи" в ответ на нападение боевиков ХАМАС из Сектора Газа. В Офисе президента Украины считают, что Россия причастна к атаке на Израиль.