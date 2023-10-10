"Я запропонувала їм Coca-Cola": ізраїльтянка розповіла, як вижила під час нападу ХАМАС

Ісламські бойовики тримали в заручниках чоловіка та жінку протягом 20 годин. Ізраїльтянка Рахель Едрі намагалася виграти більше часу до прибуття рятувальників та жартувала з терористами.

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Жінка з Ізраїлю Рахель Едрі, яку утримували в заручниках ісламські бойовики ХАМАС, розповіла, що їй вдалося вижити за допомогою жартів та напоїв, які вона їм подавала. Про це повідомило видання Haaretz.

Рахель Едрі розповіла, що її разом із чоловіком утримували в заручниках у власному будинку протягом 20 годин. Після початку повітряної тривоги, вона попрямувала до бомбосховища. У цей час п'ятеро чоловіків, представившись поліцейськими, розбили вікна та змусили її піднятися до будинку. Вони зламали телефони жінки та її чоловіка, вели допити та нишпорили у шафах.

"Вони направили на мене пістолет і тримали над моєю головою гранату", — сказав Рахель Едрі.

Зі слів жінки, вона намагалася відвернути увагу чоловіків від того, що її діти працюють в поліції, тому Рахель сказала, що їй потрібно зробити ін'єкцію інсуліну.

"Я запропонувала їм напої: Coca-Cola Zero, воду", — зазначила вона.

Натомість бойовики назвали себе героями та заявили, що їхні діти підтримають їх. Після цього вони перевірили вікна для того, щоб переконатися, що ніхто не прийшов рятувати заручників.

Жінка намагалася виграти більше часу, щоб прибули рятувальники, а тому вона жартувала з ісламськими бойовиками.

"Я сказала: "Я навчу вас івриту, а ви навчите мене арабської", — розповіла вона та наголосила, що знала, що це "питання життя і смерті".

Близько опівночі Рахель почула, що почав входити спецназ. Вона занепокоїлася, що в неї можуть вистрелити.

"Замість того, щоб вбивати нас, терористи розбігалися по різних місцях і ховалися, поки по них не почали стріляти", — додала вона.

Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль

7 жовтня ісламські бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. З території Сектору Гази по країні випустили понад дві тисячі ракет, після чого почалося наземне вторгнення.

8 жовтня в Ізраїлі офіційно оголосили про війну. Було введене в дію "пункт 40 Алеф", який дав змогу Генштабу Армії оборон Ізраїлю (ЦАХАЛ) надати військовим повну свободу дій.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вбили літню ізраїльтянку в її власному будинку. Вони зняли на відео її тіло та розмістили його на її сторінці у Facebook.