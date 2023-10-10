"Я предложила им Coca-Cola": израильтянка рассказала, как выжила во время нападения ХАМАС

Исламские боевики держали в заложниках мужчину и женщину в течение 20 часов. Израильтянка Рахель Эдри пыталась выиграть больше времени до прибытия спасателей и шутила с террористами.

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Женщина из Израиля Рахель Эдри, которую удерживали в заложниках исламские боевики ХАМАС, рассказала, что ей удалось выжить с помощью шуток и напитков, которые она им подавала. Об этом сообщило издание Haaretz.

Рахель Эдри рассказала, что ее вместе с мужем удерживали в заложниках в собственном доме в течение 20 часов. После начала воздушной тревоги, она направилась в бомбоубежище. В это время пятеро мужчин, представившись полицейскими, разбили окна и заставили ее подняться в дом. Они сломали телефоны женщины и ее мужа, вели допросы и рыскали в шкафах.

"Они направили на меня пистолет и держали над моей головой гранату", — сказал Рахель Эдри.

По словам женщины, она пыталась отвлечь внимание мужчин от того, что ее дети работают в полиции, поэтому Рахель сказала, что ей нужно сделать инъекцию инсулина.

"Я предложила им напитки: Coca-Cola Zero, воду", — отметила она.

Зато боевики назвали себя героями и заявили, что их дети поддержат их. После этого они проверили окна для того, чтобы убедиться, что никто не пришел спасать заложников.

Женщина пыталась выиграть больше времени, чтобы прибыли спасатели, а потому она шутила с исламскими боевиками.

"Я сказала: "Я научу вас ивриту, а вы научите меня арабскому", — рассказала она и подчеркнула, что знала, что это "вопрос жизни и смерти".

Около полуночи Рахель услышала, что начал входить спецназ. Она забеспокоилась, что в нее могут выстрелить.

"Вместо того, чтобы убивать нас, террористы разбегались по разным местам и прятались, пока по ним не начали стрелять", — добавила она.

Боевики ХАМАС атаковали Израиль

7 октября исламские боевики ХАМАС атаковали Израиль. С территории Сектора Газа по стране выпустили более двух тысяч ракет, после чего началось наземное вторжение.

8 октября в Израиле официально объявили о войне. Был введен в действие "пункт 40 Алеф", который позволил Генштабу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предоставить военным полную свободу действий.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС убили пожилую израильтянку в ее собственном доме. Они сняли на видео ее тело и разместили его на ее странице в Facebook.