Підвезли "м'ясні загони": ЗС РФ намагаються завадити просуванню ЗСУ в Запорізькій області (відео)

Українські бійці продовжують просуватися. Вони мають успіхів біля Вербового, в районі Новопрокопівки, Копані.

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Збройні сили Російської Федерації намагаються завадити просування Збройних сил України на Запорізькому напрямку. Про це повідомив депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук у коментарі "24 Каналу".

"Це стосується лінії Роботине — Вербове", — сказав Дмитро Кирильчук.

Він зазначив, що у ворога є засоби, щоб перешкоджати просуванню українських військових. Мова йде про машини дистанційного мінування. Зі слів Кирильчука, іноді спроби окупантів зашкодити ЗСУ мають панічний характер, а іноді — це системна робота.

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Крім цього, у ворога спостерігаються відновлення особового складу. Нещодавно відбулася ротація під Оріховим Запорізької області, куди підвезли нові "м'ясні загони". Проте просування українських захисників продовжується. Зокрема, ЗСУ мають успіхів біля Вербового, в районі Новопрокопівки, Копані.

Кирильчук зауважив, що ведеться системна робота попри намагання військових РФ. Так українські бійці відбили вже другу контратаку росіян у районі Левадного. Він наголосив, що окупанти почали окопуватися не лише в районі Токмака, але й "дво- та триярусні захисні споруди" починають з'являтися на Бердянському напрямку.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 8 жовтня заявили, що російські військові посилили мінування в районі Роботине — Вербове, аби не дати просунутися українським бійцям у Запорізькій області. Ворог намагається закріпити Сили оборони на ділянках фронту подалі від західної частини регіону.

Тоді ж аналітики розповіли, що ЗСУ продовжили наступ в районі Бахмута Донецької області і західної частини Запорізької області. В результаті чого бійці просунулися на обох напрямках.