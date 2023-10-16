Як німці припинили хвилюватися і полюбили ядерну бомбу (а потім знову захвилювалися)

Ставлення німців до ядерної зброї було постійно негативним. Повномасштабна війна в Україні, а також погрози РФ ядерними ракетами змінили ставлення до неї. Питання полягає в тому, наскільки довгий це тренд.

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З 2022 року Москва зробила ядерні погрози частиною своєї агресивної війни проти України. Але замість того, щоб залякати Європу, вона лише домоглася відновлення відкритості до ядерної зброї серед німецьких виборців. Якщо у 2016 році 85% німців хотіли, щоб розгорнуту США ядерну зброю вивели з їхньої країни, то у 2022 році більш ніж половина бажають, щоб вона залишилася. Ця зміна громадської думки супроводжувалася такими сміливими політичними кроками, як закупівля винищувачів F-35 з подвійним боєзапасом, що забезпечило Німеччині технічну можливість брати участь у спільному використанні ядерної зброї на десятиліття вперед.

Фокус переклав статтю Міхала Ондерко і Лівіу Хоровіци про ядерне озброєння Німеччини.

Однак проблема в тому, що ці зміни, найімовірніше, будуть недовгими. Якщо лідери у Вашингтоні або Берліні очікують, що німецька громадськість прийме ідею ядерного стримування в довгостроковій перспективі, то на них чекає розчарування. Зрушення в громадській думці, швидше за все, відображає миттєву реакцію, а не новий світогляд. Дебати з питань оборони вже відійшли від теми ядерного стримування, і врешті-решт німецькі політики і лідери громадської думки повернуться до своєї давньої прихильності до "нагальних" тем. Це означає, що німецька громадськість, найімовірніше, повернеться до колишніх поглядів на роззброєння, що обмежить можливість уряду Німеччини відігравати активнішу роль у ядерному стримуванні в Європі.

Німці ненавидять ядерну зброю

Численні опитування, що проводилися протягом останніх двох десятиліть, незмінно показували, що громадяни Німеччини не сприймають ядерне стримування і виступають за ядерне роззброєння. Ці погляди охоплюють цілу низку питань, пов'язаних з ядерною політикою. Значна частина населення Німеччини виступала проти спільного використання ядерної зброї — розміщення американської атомної зброї на території Німеччини та участі Німеччини в плануванні застосування ядерної зброї НАТО. За результатами опитувань, проведених у 2015-2021 роках, від 57 до 85% респондентів хотіли б вивести цю зброю та/або відмовитися від розширеного ядерного стримування США.

Банер проти ядерної зброї в Німеччині

Насправді застосування ядерної зброї в будь-яких надзвичайних ситуаціях стикається з аналогічним опором громадськості. У 2007 році троє з чотирьох громадян Німеччини заявили, що застосування НАТО ядерної зброї не буде виправданим за жодних обставин, а 60% опитаних почувалися в більшій безпеці, знаючи, що Німеччина не володіє ядерною зброєю. У 2020 році вісім із десяти німців не хотіли б, щоб НАТО застосовувала ядерну зброю навіть як демонстрацію своїх можливостей після того, як Росія гіпотетично зробить те саме.

Ба більше, більшість громадян підтримують відмову від ядерної зброї як абстрактну концепцію. У 2006 році сім із десяти німців хотіли, щоб Європа була "вільна від ядерної зброї". У 2016 році 93% хотіли б, щоб ядерна зброя була заборонена міжнародним правом. Не дивно, що значна більшість виступала за правові інструменти, які б сприяли ядерному роззброєнню: у 2007 році 76% "рішуче підтримали" ліквідацію ядерної зброї через "угоду, що має обов'язкову силу". У 2018 році вісім із десяти німців висловилися за приєднання своєї країни до нещодавно узгодженого Договору про заборону ядерної зброї, проти якого рішуче виступає більшість партнерів по НАТО.

Корінь причин

Негативне ставлення німців до ядерного стримування, найімовірніше, відображає ширше неприйняття застосування сили. Науковці давно стверджують, що під захистом США німці могли зосередитися на міжнародній торгівлі, спиратися на юридичні зобов'язання і розглядати себе як громадянську державу, якій не потрібні військові засоби для досягнення своїх цілей. Німці мирилися з розміщенням американської ядерної зброї на території Німеччини та перебуванням Німеччини під американською "парасолькою" ядерної безпеки через зобов'язання перед НАТО, а не тому, що вважали ці домовленості гарантією безпеки. Як стверджували торік німецькі політологи Александр Зорґ і Юліан Вухерпфенніґ, розміщення ядерної зброї в Німеччині могло призвести до того, що німці перестали надавати значення національній безпеці.

Дійсно, результати опитувань підтверджують це пояснення, засноване на нормах. У 2019 році тільки п'ята частина населення погоджувалася з тим, що в межах наявної міжнародної системи війна може бути необхідна навіть в екстремальних ситуаціях. У 2019 році майже 60% вважали, що Німеччина має бути "нейтральною на міжнародній арені". Понад дві третини опитаних вважають, що їхня країна не має ставати на чийсь бік у конфлікті між США і Росією або Китаєм, а в опитуванні 2020 року з цим твердженням погодилися 82%. Навіть після вторгнення Росії у 2022 році майже 68% висловилися проти того, щоб Німеччина відігравала роль військового лідера в Європі.

Навіть після вторгнення Росії у 2022 році майже 68% висловилися проти того, щоб Німеччина відігравала роль військового лідера в Європі Фото: Flickr

Інше пояснення полягає в тому, що негативне ставлення німців до ядерної зброї відображає ширше неприйняття всього ядерного. Ширші дослідження, присвячені табу на ядерну зброю, а також тверді погляди багатьох німців на політику в галузі ядерної енергетики дають підстави припустити, що це може бути одним із чинників.

Незважаючи на наведені вище дані, важливо також визнати, що неприйняття ядерної зброї ніколи не було настільки сильним і глибоким серед німецького населення, як багато хто стверджує. Наприклад, 2019 року на запитання про те, чи слід Німеччині "відмовитися від ядерного захисту", тільки один із трьох громадян відповів "так". Це свідчить, що неприйняття населення не рівнозначне готовності нести витрати, пов'язані з ослабленням безпеки. Водночас більше половини населення вважають, що американські бази в Німеччині важливі. Крім того, 72%, як і раніше, хочуть бачити Німеччину в НАТО — незважаючи на те, що безпека альянсу буде, як і раніше, ґрунтуватися на ядерному стримуванні, — а 56% хочуть, щоб Європейський союз взяв на себе більше обов'язків із безпеки, ніж НАТО.

У сукупності ці результати дають змогу припустити, що різке неприйняття німецькими виборцями ядерної зброї, можливо, пов'язане з відсутністю в суспільстві дискусії про компроміси, які тягне за собою така позиція. До 2022 року мало хто серед політиків і чиновників був готовий публічно обговорювати переваги ядерної зброї для безпеки Німеччини, і тому в публічній дискусії домінували критики ядерного стримування.

Зміна ставлення

Сильний шок, спричинений повномасштабним вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року, і широке використання Москвою ядерної риторики змінили ставлення Німеччини до політики в галузі ядерної зброї. Розрив між громадською думкою та офіційною політикою уряду скоротився. Дослідники вже неодноразово запитували одних і тих самих людей про їхні погляди на ядерну політику, підтверджуючи, що зрушення реальні. Однак ці ж дослідження показують, що в міру продовження конфлікту в Україні ставлення до ядерної політики починає повертатися до антиядерної норми.

Одразу після вторгнення Росії все більше громадян Німеччини стали сприймати ядерну зброю як засіб стримування. У 2020 році трохи менше 40% вважали, що американська зброя, розміщена в Німеччині, сприяє стримуванню. У 2022 році цей показник зріс до приблизно 60%.

Вторгнення Росії та її ядерна риторика не змусили виборців задуматися про те, що Німеччина повинна мати власну ядерну зброю

Водночас у 2022 році значно знизилася підтримка виведення ядерної зброї з Німеччини, хоча через рік вона дещо зросла. За даними одного з опитувань, проведених у 2022 році, більше половини населення хотіли б, щоб американська зброя залишилася в країні, що значно більше, ніж 10 % у 2016 році. Ба більше, 12 % хотіли б модернізувати ці озброєння і збільшити їхню кількість, зокрема близько 10 % виборців із числа "зелених" і соціал-демократів. За результатами іншого опитування, тільки 30%, як і раніше, переконані, що ядерна зброя США має бути виведена з Німеччини.

При цьому вторгнення Росії та її ядерна риторика не змусили виборців замислитися про те, що Німеччина повинна мати власну ядерну зброю. Навпаки, влітку 2022 року понад 70% виборців вважали, що Німеччина не повинна купувати ядерну зброю. До жовтня 2022 року ця цифра зросла до 90%.

Рушійні сили змін

Очевидно, що до таких змін призвела війна Росії проти України. До осені 2022 року дві третини населення Німеччини згодні з тим, що вторгнення Росії стало поворотним пунктом у світовій політиці. Троє з чотирьох громадян розглядали Росію як "військову загрозу" для Німеччини. Приблизно 70% хоча б "трохи" стурбовані тим, що Росія може застосувати ядерну зброю. 80 відсотків вважають, що війна може поширитися на територію НАТО. Не дивно, що вісім із десяти німців тепер розглядають США як партнера із захисту європейської безпеки, а 60% хочуть, щоб Берлін постійно вкладав більше грошей в оборону.

Як це сталося? Агресія Росії викликала в Німеччині дискусію про роль насильства в міжнародних справах, про необхідність надійних збройних сил і оборонних союзів. Однак російська агресія багато в чому лише посилила наявні тенденції: вже понад десять років у всьому світі зростає частка населення, готового воювати за свою країну. Так, підвищена підтримка ядерної зброї в Німеччині також може бути вираженням цієї тенденції. Крім того, цілеспрямоване використання Москвою ядерних наративів для відволікання зовнішньої допомоги Україні та санкцій проти Росії викликало тривогу в суспільстві та підштовхнуло до дискусії про функції ядерної зброї та роль розширеного стримування.

Ці події дали змогу різним лідерам громадської думки посісти домінантне становище в медіапросторі. Дискусії про політику безпеки стали мейнстримом. Експерти, які тривалий час наголошували на потребах у безпеці, стримуванні та альянсах, користуються підтримкою – на відміну від тих, хто робив наголос на налагодженні зв'язків з Росією, на переговорах чи контролі над озброєннями. У політиці з ядерних питань домінували прихильники ядерного роззброєння. Однак з початком війни більш помітну роль стали відігравати ядерні прагматики. Навіть серед урядових чиновників ядерна політика стала менш табуйованою темою.

Зрештою, не останню роль у зміні поглядів населення відіграли зміни в державній політиці. Наприклад, незабаром після повномасштабного вторгнення Росії уряд Німеччини ухвалив нову безпекову концепцію, виділив значні кошти на довгострокове оборонне планування та розв'язав триваючу дискусію про спільне використання ядерної зброї, придбавши нову платформу доставки – розроблений у США бойовий літак F-35. Крім того, Берлін поступово посилює підтримку Києва і згортає свої зв'язки з Москвою.

Зміни, найімовірніше, будуть недовгими

Незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну деякі спостерігачі стверджували, що ця війна стала переломним моментом, здатним докорінно змінити державну політику і суспільні настрої Німеччини – справжній "вітер змін". Однак через рік науковці не знайшли свідчень суттєвої та тривалої зміни настроїв у суспільстві. Опитування зафіксували значні зрушення в політичних настановах, безпосередньо пов'язаних із вторгненням Росії, але показали, що більш загальні погляди на зовнішню політику і політику безпеки залишилися незмінними. Ці результати свідчать про відсутність нових умонастроїв у німецькому суспільстві і, отже, про схильність до повернення до установок, що існували раніше.

Є низка підстав вважати, що це буде справедливо і щодо ядерної політики. Вплив війни на громадську думку в Німеччині, найімовірніше, вже відчутний і не буде істотно зростати. Дехто стверджує, що війна порушила європейський порядок безпеки. Якщо вони мають рацію, то майбутні коригування європейської та трансатлантичної оборонної архітектури справді можуть мати серйозний вплив на погляди німців на ядерну політику. Однак імовірнішим видається пояснення, згідно з яким війна лише підкреслила і зміцнила позиції Вашингтона як гаранта безпеки Європи. За такого підходу, якщо не відбудеться серйозної російської (ядерної) ескалації, немає підстав очікувати, що надалі ставлення до війни зміниться більш радикально.

Використання Москвою ядерних наративів для відволікання зовнішньої допомоги Україні та санкцій проти Росії викликало тривогу в суспільстві й підштовхнуло до дискусії про функції ядерної зброї та роль розширеного стримування

Хоча деякі з нових лідерів громадської думки в Німеччині потенційно можуть зберегти більш помітну роль у публічній сфері, традиційні голоси, найімовірніше, повернуться на передній план у міру того, як воєнні дії в Україні привертатимуть менше уваги громадськості. Наприклад, деякі з політиків, які займали більш проядерну позицію, найімовірніше, переключать свою увагу на більш важливі для виборців питання. Усередині німецьких політичних партій під час внутрішніх дебатів продовжують звучати численні голоси прихильників роззброєння. З огляду на постійну популярність контролю над озброєннями, наративи, присвячені переговорам і ядерному роззброєнню, найімовірніше, повернуться в центр уваги.

Крім того, в центрі уваги німецького "вітру змін", як і раніше, перебувають питання, пов'язані з ядерною зброєю. Наприклад, нинішній уряд приділяє особливу увагу реформуванню системи військових закупівель, кращому оснащенню збройних сил і створенню інтегрованої європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони. І навпаки, компромісне рішення нинішньої коаліції бути присутнім на засіданнях Договору про заборону ядерної зброї в якості спостерігача буде й надалі давати простір для висловлювання тим, хто виступає проти ядерної зброї, що може повернути громадську думку до довоєнної "нормальності".

Багато найважливіших рішень, як-от придбання винищувачів F-35, уже ухвалено, що задає країні певний політичний курс, принаймні, на найближче десятиліття Фото: U. S. Air Force

Усе це означає, що короткострокове зрушення у ставленні Німеччини до ядерної зброї навряд чи призведе до будь-яких довгострокових змін у політиці. Багато найважливіших рішень, як-от придбання винищувачів F-35, уже ухвалено, що задає країні певний політичний курс, принаймні, на найближче десятиліття. Однак у довгостроковій перспективі громадська думка, найімовірніше, стримуватиме вироблення політики, тим паче що ядерна позиція НАТО, найімовірніше, залишиться далекою від позиції суспільства. Відкрите визнання важливості ядерного стримування, що міститься в нещодавно опублікованій Стратегії національної безпеки, швидше за все, буде винятком, а не довгостроковою характеристикою стратегічних документів і політичних позицій Німеччини.

Проте коливання в громадській думці, що спостерігалися протягом останніх двох років, показали, що німецька громадськість не настільки рішуче налаштована проти ядерної зброї, як багато хто вважав. Громадська думка може змінюватися під впливом змін у геополітичній обстановці, а також під впливом змін у медіасередовищі самої Німеччини. Це означає, що німецькі лідери можуть не обмежувати свободу дій громадськості, а відігравати активнішу роль у формуванні дискусії. Перший крок – відмовитися від свого давнього прагнення зам'яти обговорення ядерних озброєнь у межах НАТО.

В умовах, коли Вашингтон дедалі більше уваги приділяє Китаю, а після майбутніх виборів, напевно, ще більше зосередиться на внутрішніх проблемах, від Німеччини, найімовірніше, вимагатимуть більшого — як у Європі, так і в альянсі. Якщо німецькі офіційні особи хочуть мати достатній політичний простір для відповіді на подібні виклики, їм слід діяти на випередження й активно доносити до німецької громадськості, чому ядерне стримування важливе для Федеративної Республіки.

Про авторів

Лівіу Горовіц – науковий співробітник відділу міжнародної безпеки Інституту міжнародних відносин і безпеки (SWP) у Берліні та партнер Брюссельської школи управління.

Міхал Ондерко – професор міжнародних відносин Університету Еразма Роттердамського і співробітник Центру дослідження проблем миру Карлового університету в Празі (Чехія). Раніше він був молодшим науковим співробітником Центру міжнародної безпеки та співробітництва Стенфордського університету. Зараз він займається дослідженням ядерної політики в Європі за фінансової підтримки Фонду Стентона.