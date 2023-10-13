В Ізраїлі підліток вихваляв звірства ХАМАС: арештували його та матір

За даними поліції, в Ізраїлі підліток поширив відео палестинських бойовиків ХАМАС, вихваляючи таким чином вбивство цивільного населення. Мати хлопця "жорстоко напала на поліцейську" вигукуючи при тому "расистські епітети".

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Ізраїльська поліція заявила, що заарештувала 14-річного підлітка у Кафр-Касемі за те, що він поширив відео, опубліковане ХАМАС у соціальних мережах, вихваляючи вбивство ізраїльтян. Про це повідомляє The Times of Israel.

Відомо, що підлітка підозрюють у підбурюванні та підтримці терору.

Мати 14-річного хлопця, яка супроводжувала його до поліцейської дільниці, також заарештована за "жорсткий напад на поліцейську". Окрім того, повідомляють, що жінка вигукувала на правоохоронців "расистські епітети".

Очікується, що обидва отримають підрзри сьогодні впродовж дня.

В поліції заявили, що "виявлятимуть нульову толерантність до будь-яких проявів підтримки ворога або підбурювання до терору, особливо під час війни".

ХАМАС атакував Ізраїль: що відомо

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Зокрема, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Також 8 жовтня у пресслужбі офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що понад сто ізраїльтян були викрадені бойовиками ХАМАС. Тоді як ще понад 600 людей було вбито, а дві тисячі — поранено.

Вранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Гази. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовувався для розвідки.

Нагадаємо, видання RTÉ повідомило, що родичі та офіційні особи підтвердили загибель під час нападу бойовиків ХАМАС 22-річної Кім Даміт, у якої є ірландське та ізраїльське коріння. Дівчина загинула на музичному фестивалі на півдні Ізраїлю — одне з перших місць, які атакували бойовики ХАМАС.