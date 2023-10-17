У КНДР заявили, що США руйнують "мир у всьому світі" за рахунок ядерної переваги, — ЗМІ

За словами представника МЗС КНДР, Кім Кван Мена, Вашингтон прагне поліпшити свій потенціал превентивного ядерного удару по Північній Кореї.

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У КНДР заявили, що США поширюють напруженість і заважають миру в усьому світі, користуючись своєю ядерною перевагою. Про це пише видання Reuters.

Як розповів "дослідник Інституту роззброєння і миру" МЗС Північної Кореї Кім Кван Мен, ядерна програма Північної Кореї має виключно оборонний характер і спрямована на те, щоб запобігти війні.

Кім назвав висновки Комісії зі стратегічної політики США, що закликають до посилення програми модернізації ядерної зброї в рамках підготовки до одночасної війни з Росією і Китаєм, надзвичайно ризикованим кроком.

"США, найбільша у світі ядерна держава, яка перша у світі використовувала ядерну зброю", — заявив він.

Кім сказав, що Вашингтон прагне поліпшити свій потенціал превентивного ядерного удару по Північній Кореї шляхом створення системи протиракетної оборони, водночас відправляючи стратегічні ресурси в регіон і "ультрасучасну військову техніку" своїм союзникам.

"Реальність терміново вимагає від КНДР, яка перебуває в конфронтації з американським імперіалізмом, найагресивнішою злочинною силою в ядерній війні, наростити свій військовий потенціал самооборони для стримування", — сказав Кім.

Нагадаємо, що ЗМІ 16 жовтня повідомляли, що КНДР постачає РФ боєприпаси 122 мм. За даними журналістів, коли в середині серпня почалися поставки військової техніки і боєприпасів із Північної Кореї в РФ, склади зброї в Тихорецьку (Краснодарський край) стали стрімко розростатися.