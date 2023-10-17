Кулемети і лазери як в "Зоряних війнах": в МВС показали нічну роботу ППО по Shahed (відео)

Вогневі групи Сил оборони полювали на російські дрони з використанням кулеметів, антидронових рушниць та стрілецької зброї, свідчить відео МВС. У нагоді стали потужні прожектори, які підсвічують цілі у нічному небі.

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Протягом двох ночей з 16 по 17 жовтня ЗС РФ запустили по Україні 18 дронів-камікадзе Shahed-126, яким протистояли українські сили ППО. В ніч на 16 жовтня їм вдалось знищити 11 з 12 "Шахедів", а в ніч на 17 жовтня — усі російські безпілотники. МВС України опублікувало кадри роботи вогневого загону, який полював за ворожими дронами. Пів хвилини нічного бою опубліковані у Telegram-каналі відомства.

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Нічна атака Shahed: уламки дронів-камікадзе впали на яхт-клуб в Одесі (фото)

Бійці Сил оборони, роботу яких зафіксовано на відео — це прикордонники, вказано у дописі. На відео помітно дрон у нічному небі, підсвічений потужним прожектором. Коли російський безпілотник потрапляє в перехрестя променів, по ньому починають бити з усіх наявних засобів — з кулеметів, автоматів, зеніток. В темряві видно спалахи та смуги вогню, схожі на кадри зоряних воєн.

Зазначається, що вогневі загони мають оснащення, необхідне для боротьби з дронами-камікадзе Shahed-136 ЗС РФ: "кулемети, антидронові рушниці, тепловізори, прожектори, лазерні цілевказівники". Крім того, вони можуть діяти як стаціонарно, так і переслідуючи російський безпілотник, рухаючись по бездоріжжю.

Нічні обстріли РФ: деталі

Зазначимо, в ніч з 16 на 17 жовтня російське командування вдарило шістьма дронами, а також однією ракетою Х-59, вказано у звіті Повітряного командування ЗСУ. Ворог загрожував південним регіонам України. Вдалось знешкодити усі повітряні цілі — і БПЛА, і ракету ЗС РФ.

Напередодні ворог атакував цілим набором різних повітряних снарядів. Зокрема, в ніч з 15 на 16 жовтня росіяни використали балістику, крилаті авіаракети та дрони-камікадзе. 11 з 12 безпілотників, та дві з п'яти крилатих ракет вдалось знешкодити. Однак внаслідок російської атаки отримало пошкодження 50 будинків під Миргородом у Полтавській області.

Між тим у ЗМІ вирішили підрахувати, чи має Росія виробничі потужності, щоб влаштувати Україні "ракетний терор". Підрахунки показали, що ворог стріляє ракетами, які щойно зійшли з конвеєра. Однак небезпечними є старі запаси Кремля — наприклад, арсенал балістики, авіаракет та антикорабельних "Оніксів".

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський попередив про активізацію російських ударів, які будуть намагатись зашкодити енергетичній інфраструктурі країни. Тим часом Сили оборони намагаються наростити потужності сил ППО. Для цього, наприклад, беруть в оренду системи ППО у закордонних партнерів.