Кулемети й лазери, як у "Зоряних війнах": у МВС показали нічну роботу ППО по Shahed (відео)

Вогневі групи Сил оборони полювали на російські дрони з використанням кулеметів, антидронових рушниць і стрілецької зброї, свідчить відео МВС. У нагоді стали потужні прожектори, які підсвічують цілі у нічному небі.

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Протягом двох ночей із 16 по 17 жовтня ЗС РФ запустили по Україні 18 дронів-камікадзе Shahed-126, яким протистояли українські сили ППО. В ніч на 16 жовтня їм удалося знищити 11 із 12 "шахедів", а в ніч на 17 жовтня — всі російські безпілотники. МВС України опублікувало кадри роботи вогневого загону, який полював за ворожими дронами. Пів хвилини нічного бою опубліковані в Telegram-каналі відомства.

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Нічна атака Shahed: уламки дронів-камікадзе впали на яхт-клуб в Одесі (фото)

Бійці Сил оборони, роботу яких зафіксовано на відео, — це прикордонники, вказано в дописі. На відео помітно дрон у нічному небі, підсвічений потужним прожектором. Коли російський безпілотник потрапляє в перехрестя променів, по ньому починають бити з усіх наявних засобів — із кулеметів, автоматів, зеніток. У темряві видно спалахи та смуги вогню, схожі на кадри зоряних воєн.

Зазначається, що вогневі загони мають оснащення, необхідне для боротьби з дронами-камікадзе Shahed-136 ЗС РФ: "Кулемети, антидронові рушниці, тепловізори, прожектори, лазерні цілевказівники". Вони можуть діяти як стаціонарно, так і переслідуючи російський безпілотник, рухаючись по бездоріжжю.

Нічні обстріли РФ: деталі

Зазначимо, у ніч із 16 на 17 жовтня російське командування вдарило шістьма дронами, а також однією ракетою Х-59, вказано у звіті Повітряного командування ЗСУ. Ворог загрожував південним регіонам України. Вдалося знешкодити всі повітряні цілі — і БПЛА, і ракету ЗС РФ.

Напередодні ворог атакував цілим набором різних повітряних снарядів. Зокрема, у ніч із 15 на 16 жовтня росіяни використали балістику, крилаті авіаракети та дрони-камікадзе. 11 із 12 безпілотників і дві з п'яти крилатих ракет удалося знешкодити. Однак унаслідок російської атаки отримали пошкодження 50 будинків під Миргородом у Полтавській області.

Водночас у ЗМІ вирішили підрахувати, чи має Росія виробничі потужності, щоб влаштувати Україні ракетний терор. Підрахунки показали, що ворог стріляє ракетами, які щойно зійшли з конвеєра. Однак небезпечними є старі запаси Кремля — наприклад, арсенал балістики, авіаракет і антикорабельних "Оніксів".

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський попередив про активізацію російських ударів, які намагатимуться зашкодити енергетичній інфраструктурі країни. Водночас Сили оборони намагаються наростити потужності сил ППО. Для цього, наприклад, беруть в оренду системи ППО в закордонних партнерів.