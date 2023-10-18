В кабінеті Буданова помітили дуже рідкісний український гранатомет (фото)

Гранатомет РГ-1 "Поршень" — це розробка Південного машинобудівного заводу, яка мала заповнити нішу між піхотними та станковими гранатометами. Проте його не прийняли на озброєння у 2007 році.

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В кабінеті голови Головного управління розвідки генерал-лейтенанта Кирила Буданова помітили рідкісний гранатомет "Поршень" українського виробництва. Про це повідомляє "Мілітарний".

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В соціальних мережах опублікували фотографію Буданова з картиною Джокера в руках. Проте автори видання звернули увагу на зброю, яка стоїть на підлозі в кабінеті генерала. На світлині гранатомет РГ-1 "Поршень", який розробив Південний машинобудівний завод імені А. М, Макарова. Його створили у 2007 році, але серійно для української армії його не виготовляли.

На фото з Будановим зафіксували гранатомет РГ-1 "Поршень"

Підприємство виробило невелику кількість "Поршнів", щоб провести випробування. Українська армія не приймала на озброєння розробку дніпровського підприємства.

РГ-1 "Прошень" розробили у 2007 році

У виданні зазначають, що тестування дослідних зразків РГ-1 проходили навіть у 2016 році. Десантники з 79-ї аеромобільної бригади (нині 79-та десантно-штурмова окрема бригада) тестували "Поршень" під час боїв в районі Авдіївки. З початку повномасштабної війни РГ-1 також фіксувався. Зокрема в руках бійця, ймовірно, "Інтернаціонального легіону". Він підпорядковується ГУР Міноборони.

РГ-1 "Поршень" у бійця ГУР

РГ-1 створювали для того, щоб закрити нішу між підствольними гранатометами ГП-25 та станковими гранатометами АГС-17, УАГ-40. В цьому ж класі є американські Mk17.

Український гранатомет має вагу близько 10 кг й магазин на 5 пострілів. На нього можна встановити оптичний та коліматорний приціл. Вогонь ведеться гранатою ВОГ-30 калібру 30-мм. Завдяки великій енергії пострілу, дальність ураження сягає до 1 км. Для компенсації віддачі та великої ваги гранатомет має сошки й ручку для перенесення.

Нагадаємо, 16 жовтня Буданов розповів про те, як чекав на початок повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

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