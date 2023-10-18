Активи, інвестиційний центр, біржа: Мінфін США ввів санкції проти членів і посібників ХАМАС

За інформацією Міністерства фінансів США, обмеження стосуються ще й громадян Судану, Туреччини, Алжиру, Катару та компанії Buy Cash Money and Money Transfer.

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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції з протидії тероризму, під які потрапили дев'ять фізичних осіб, пов'язаних із палестинським рухом ХАМАС, а також одна організація. Про це 18 жовтня повідомила пресслужба відомства.

Як зазначається у релізі, санкції спрямовані проти членів терористичного угруповання: які управляють активами секретного інвестиційного портфеля ХАМАС; фінансового посередника у Катарі, що має тісні відносини з іранським режимом; ключового командира руху; біржі віртуальної валюти, яка базується у Секторі Гази, та її оператора.

Санкції впроваджено проти таких осіб, причетних до руху ХАМАС:

Мусса Мухаммад Салім Дудін;

Абдельбасіт Хамза Ельхассон Мохаммед Хайр;

Амер Камаль Шаріф Альшава;

Ахмед Сада Джахлеб;

Айман Ахмад Аль-Дувайк;

Валід Мохаммед Мохаммед Мустафа Джадаллах;

Мухаммад Ахмад Абд аль-Даїм Насралла;

Ахмед М.М. Алакад;

Айман Нофаль.

Крім того, під обмеження потрапили платіжні системи, які надають послуги з грошових переказів та обміну віртуальної валюти, у тому числі крипти, — Buy Cash Money and Money Transfer Company.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен у релізі від 18 жовтня підкреслив, що обмеження спрямовані саме проти бойовиків та мереж їхньої підтримки, а не проти пересічних палестинців.

"Лише ХАМАС несе відповідальність за бійню, яку його бойовики вчинили проти народу Ізраїлю, і він повинен негайно звільнити всіх заручників, які перебувають під вартою. Сполучені Штати не обмежуватимуть себе у використанні всіх інструментів, які є в нашому розпорядженні, щоб перешкодити терористичній діяльності ХАМАС", — наголосив Блінкен.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що США роблять "швидкі та рішучі дії", щоб переслідувати фінансистів і посібників ХАМАС, їхніх фінансових посередників у таких країнах, як Судан, Туреччина, Алжир, Катар.

Наразі американський Мінфін затримав майже 1 000 людей та організацій, повʼязаних з тероризмом і фінансуванням тероризму з боку Ірану та його помічників, зокрема ХАМАС, "Хезболла" тощо.

Війна в Ізраїлі — що відбувається останнім часом

15 жовтня газета The New York Times написала, що Ізраїль переніс початок наземної операції в Секторі Гази, яку планували на вихідні, через несприятливі погодні умови.

Через напад ХАМАС в Ізраїлі могли загинути близько 1400 осіб, понад 4100 осіб дістали поранення. У Газі заявляють про загибель понад 2700 палестинців і поранення понад 9,9 тисяч. Посол Ізраїля в Україні Міхаель Бродський повідомив, що кількість загиблих українців зросла до 23 осіб.

17 жовтня стало відомо, що США та Ізраїль погодилися розробити план надання гуманітарної допомоги цивільним особам у Секторі Гази.

У цей самий день Фокус писав, що США направляють до берегів Ізраїлю тисячі морських піхотинців і понад 10 військових кораблів.

18 жовтня до Ізраїлю прибув президент США Джо Байден, який заявив, що удару по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази завдала не ізраїльська сторона.

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Нагадаємо, Фокус писав, що, за даними газети The New-York Times, ЦАХАЛ стежить за користувачами смартфонів у Секторі Гази, щоб виявити їхню точну кількість. Це потрібно для оцінки проведення наземної операції та запобігання жертвам серед мирного населення.

Крім того, Фокус повідомляв, що глава ізраїльської служби безпеки "Шин Бет" Ронен Бар визнав свою відповідальним за неможливість запобігання нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Раніше Фокус інформував, що ізраїльські генерали уважно вивчили досвід російсько-української війни на випадок наземної фази військової операції в Секторі Гази.