"Нам потрібні Patriot": ЗСУ не можуть на всіх напрямках збивати балістику, — Ігнат (відео)

За словами речника Повітряних сил, українська ППО посилюється західним озброєнням, але поки не закриває всі напрямки від можливих атак ворога.

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Повітряні сили ЗС України не можуть збивати російські балістичні ракети "Іскандер" та "Кинджал" на всіх напрямках. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігнат 19 жовтня в ефірі телемарафону "Єдині новини".

На його думку, головною причина цього є недостатня кількість засобів, у нас їх мало.

Він прокоментував сьогоднішню атаку росіян, під час якої окупанти використали балістичні ракети. За його словами, загроза для України — не змінна. Це — винищувач МіГ 31, який є носієм ракети "Кинджал", може запускати їх звідки завгодно. Ці ракети долітають у будь-яку точку України.

"Що стосується кількості збитих цілей, то треба розуміти, що балістика — це балістика, щоб її збити потрібні засоби, яких у нас, на жаль, обмаль. Нам потрібні ЗРК "Patriot", які впораються і з "Кинджалом", і з "Іскандерами". Що й було продемонстровано у Київській області", — зауважив речник.

Юрій Ігнат додав, що українська ППО посилюється західним озброєнням, але поки не закриває всі напрямки від можливих атак ворога.

"Якщо ми не можемо збивати балістику на тому чи іншому напрямку, то краще, зрештою, йти в укриття. Засоби протиповітряної оборони в Україні стають більше західного зразка… потрібне час, щоб партнери нам поставили більше цих систем, і Patriot, і IRIS-T, і решту", — підкреслив речник.

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Крім того, 19 жовтня Фокус писав, що ЗС РФ готуються до нових штурмів Авдіївки. За словами керівника військової адміністрації Віталія Барабаша, ворог збільшив кількість обстрілів. Є інформація, що противник перегруповується і буде друга хвиля загострення.