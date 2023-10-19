"Нам нужны Patriot": ВСУ не могут на всех направлениях сбивать баллистику, — Игнат (видео)

По словам представителя Воздушных сил, украинская ПВО усиливается западным вооружением, но пока не закрывает все направления от возможных атак врага.

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Воздушные силы ВС Украины не могут сбивать российские баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал" на всех направлениях. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игнат 19 октября в эфире телемарафона "Единые новости".

По его мнению, главной причиной этого является недостаточное количество средств, у нас их мало.

Он прокомментировал сегодняшнюю атаку россиян, во время которой оккупанты использовали баллистические ракеты. По его словам, угроза для Украины — не переменная. Это — истребитель МиГ 31, который является носителем ракеты "Кинжал", может запускать их откуда угодно. Эти ракеты долетают в любую точку Украины.

"Что касается количества сбитых целей, то надо понимать, что баллистика — это баллистика, чтобы ее сбить нужны средства, которых у нас, к сожалению, мало. Нам нужны ЗРК "Patriot", которые справятся и с "Кинжалом", и с "Искандерами". Что и было продемонстрировано в Киевской области", — отметил спикер.

Юрий Игнат добавил, что украинская ПВО усиливается западным вооружением, но пока не закрывает все направления от возможных атак врага.

"Если мы не можем сбивать баллистику на том или ином направлении, то лучше, в конце концов, идти в укрытие. Средства противовоздушной обороны в Украине становятся больше западного образца... нужно время, чтобы партнеры нам поставили больше этих систем, и Patriot, и IRIS-T, и остальные", — подчеркнул спикер.

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Кроме того, 19 октября Фокус писал, что ВС РФ готовятся к новым штурмам Авдеевки. По словам руководителя военной администрации Виталия Барабаша, враг увеличил количество обстрелов. Есть информация, что противник перегруппировывается и будет вторая волна обострения.