У Сирії БПЛА атакували військову базу США та нафтове родовище, — ЗМІ (відео)

"Ісламський опір в Іраку" взяв на себе відповідальність за атаку на військову базу "Ет-Танф". Журналісти з посиланням на заяву угрупування повідомили про влучання трьох дронів, тоді як американські чиновники заявили лише про пошкодження від одного БПЛА.

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У четвер 19 жовтня безпілотні літальні апарати атакували військову базу США "Ет-Танф" та нафтове родовище "Аль-Омар" в Сирії. Про це повідомило видання Associated Press з посиланням на двох американських чиновників.

Видання зазначило, що на військовій базі були розміщені американські військові для підготовки сил у рамках широкомасштабної кампанії проти угруповання "Ісламська держава".

Зі слів одного з чиновників, сили протиповітряної оборони збили один безпілотник, тоді як спричинив незначні пошкодження.

Крім цього, журналісти розповіли, що гарнізон "Ет-Танф" розміщений у південно-східній Сирії в районі, який часто використовується підтримуваними Іраном бойовиками для переправлення зброї Хезболлі.

Також 19 жовтня була здійснена атака дронів на нафтове родовище "Аль-Омар" у східній провінції Дайр-ез-Заур на кордоні з Іраком, де перебували американські військові. Зі слів європейського активіста Омара Абу Лейла, по родовищу вдарили три дрони. Тоді як опозиційний спостерігач за війною Рамі Абдуррахман з британської Сирійської обсерваторії з прав людини наголосив, що було чутно п'ять вибухів.

За повідомленням видання Shafaq News, "Ісламський опір в Іраку", до складу якого входять шиїтські угрупування, взяв на себе відповідальність за атаку на американську військову базу "Ет-Танф". Опір заявив про атаку бази за допомогою трьох дронів, які уразили намічену ціль.

Нагадаємо, 18 жовтня безпілотники атакували військовий аеропорт "Харір" в Іраку, де перебували американські військові. Також дрони намагалися обстріляти авіабазу США "Айн ель-Асад" на заході Іраку.

Того ж дня стало відомо, що угрупування "Ташкіль аль-Варітін" і "Аль-Мукавама аль-Ісламія філ аль-Ірак" атакували американські бази в Іранку за допомогою дронів Murad-5 і Ababil-2.

19 жовтня на заході Іраку американську авіабазу "Айн ель-Асад" атакували. ЗМІ з посиланням на джерела заявили, що невідомо, чи є жертви та руйнування внаслідок обстрілу.